’Ndrangheta, 3 arresti: estorsioni e illecita concorrenza nel settore food & beverage

CROTONE – Nuovo colpo alla ‘ndrangheta con l’operazione eseguita all’alba della Guardia di Finanza di Crotone che ha dato dando attuazione a un’ordinanza del GIP di Catanzaro su richiesta della DDA. Tre persone, ritenute appartenenti o collegate ad un sodalizio ndranghetista, sono state arrestate con accuse che vanno dall’associazione mafiosa all’estorsione, fino all’illecita concorrenza.

Ndrangheta: interessi economici nei locali e nel settore del food & beverage

Nel blitz sono stati impiegati oltre 30 militari, supportati da unità cinofile, ed è scattato anche un maxi sequestro preventivo di beni per oltre un milione di euro. Colpite società, ditte individuali, immobili, conti bancari, auto e moto riconducibili – direttamente o tramite prestanome – agli indagati.

Secondo gli investigatori, l’organizzazione criminale aveva costruito una fitta rete di interessi economici nel settore del food & beverage, in particolare in noti locali del lungomare crotonese, utilizzando società schermo e prestanome per eludere le norme sulla prevenzione patrimoniale. Le condotte contestate, aggravate dal metodo mafioso, riguarderebbero comportamenti intimidatori finalizzati a consolidare un vero e proprio oligopolio commerciale.