Boom di passeggeri da Lamezia a Londra: Ryanair festeggia il traguardo record di 5mila viaggiatori

LAMEZIA TERME (CT) – Sono circa 5mila i passeggeri che hanno viaggiato sulla popolare rotta Lamezia–Milano Bergamo. Un vero e proprio record per l’aeroporto calabrese e per la compagnia Ryanair che è approdata in Calabria nel 2000. Da allora la crescita dei flussi è aumentata a dismisura. Nel 2008 è stata aggiunta anche la rotta per Londra Stansted che oggi tocca 1 milione di passeggeri.

Negli anni la compagnia ha aggiunto rotte nazionali e internazionali contribuendo all’aumento di traffico, ai posti di lavoro e all’aumento del turismo, grazie anche alla “decisione lungimirante della Regione Calabria e di Roberto Occhiuto, di abolire l’addizionale municipale, che ha permesso di incrementare ulteriormente la propria capacità e sbloccare tutto il potenziale turistico della regione” ha fatto sapere.

Ryanair a Lamezia ed in Calabria: “Potenziale enorme”

Quelle per Milano Bergamo e Londra Stansted sono solo alcune delle 35 rotte che Ryanair opera al momento in Calabria distribuite tra gli aeroporti della Regione, 19 in quella dello scalo internazionale, 11 da Reggio Calabria, e 5 da Crotone.

La compagnia spiega che “è lieta di celebrare i 5 milioni di passeggeri e 1 milione di passeggeri sulle popolari rotte per Milano Bergamo e Londra Stansted. Questi importanti traguardi confermano la continua crescita e gli investimenti negli aeroporti della Calabria” ha detto Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy della società spiegando che quest’inverno saranno attive un totale di 35 rotte, incluse 8 nuove per Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste, Wroclaw e da Crotone per Düsseldorf.

“Questi straordinari traguardi confermano non solo la forza della partnership tra Sacal e Ryanair – ha aggiunto Marco Franchini, Amministratore Unico di Sacal – ma anche il potenziale enorme che la Calabria esprime quando pubblico e privato lavorano insieme con visione e determinazione. L’abolizione dell’addizionale municipale, fortemente voluta dalla Regione Calabria e dal Presidente Occhiuto, ha generato un effetto immediato e concreto: più rotte, più investimenti, più lavoro e un’offerta turistica finalmente competitiva su scala internazionale”.