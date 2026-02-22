Boom vaccini antinfluenzali in farmacia: in Calabria e Campania aumenti oltre il 50%

COSENZA – Vaccini antinfulenzali in farmacia: 55mila somministrazioni in più in Lombardia, dove sono state toccate nel 2025 le 445.611 dosi; in Calabria e Campania aumenti superiori al 50%; nelle Marche +33%. In Liguria le farmacie coprono il 21% delle immunizzazioni di tutta la Regione. Questo, in sintesi, il positivo bilancio delle vaccinazioni anti-influenzali in farmacia in base alle rilevazioni nelle 11 regioni censite da Federfarma, la federazione delle farmacie private.

Vaccini in farmacia, 11 regioni censite tra cui la Calabria

“A pochi giorni dalla fine della campagna vaccinale contro l’influenza 2025/2026 – afferma in una nota Federfarma – si può già delineare un andamento in crescita rispetto alla stagione 2024/2025. Un aumento avvenuto soprattutto grazie al contributo delle farmacie”.

“I dati raccolti dalla federazione in diversi territori – precisa la nota – confermano la rete delle farmacie territoriali non solo come un presidio per la vaccinazione antinfluenzale, ma un hub vaccinale polivalente capace di rispondere con efficacia anche alla domanda di protezione contro il Covid-19 e altre patologie, anticipando quello che è previsto dalla legge sulle Semplificazioni, che prevede per la farmacia dei servizi la possibilità di somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini previsti dal piano nazionale di prevenzione vaccinale”.

“Questi numeri – commenta Marco Cossolo, presidente di Federfarma – dimostrano come la farmacia possa dare un contributo decisivo alla prevenzione sanitaria, favorendo un aumento della copertura vaccinale e offrendo ai cittadini un accesso rapido, sicuro e professionale ad una gamma di vaccini sempre più ampia”.

Undici Regioni monitorate da Federfarma

Questo il quadro delle vaccinazioni in farmacia nelle 11 Regioni monitorate da Federfarma:

– LOMBARDIA – 445.611 somministrazioni nel 2025 (+55.846); 121.438 vaccini anti-Covid, in leggero e fisiologico calo.PIEMONTE – Tra ottobre e dicembre 2025 +9,6% vaccinazioni in privato (7.425 dosi), anche qui in lieve calo (a 19.272 unità) quelle anti-Covid.

– VENETO – Nelle 4 settimane dal 4 gennaio 2026 65.672 dosi (contro 52.703 nello stesso periodo del 2025) di vaccino antinfluenzale.

– LAZIO – Al 17 gennaio 2026, le farmacie hanno erogato ben 71.401 dosi di vaccini antinfluenzali.

9.006 somministrazioni di vaccino anti-Covid al 16/1.

– MARCHE – Raggiunte 20.000 dosi di antinfluenzale (+5.000 unità rispetto all’anno precedente) e 1.000 dosi anti-Covid, 350 anti-pneumococco.



– UMBRIA – i dati aggiornati al 7 gennaio 2026 evidenziano 2.618 vaccinazioni antinfluenzali e 527 anti-Covid erogate dai farmacisti.

– TOSCANA – Al 19 gennaio, si è arrivati a 19.162 dosi di antinfluenzale (contro 17.808). Anche qui un calo per le vaccinazioni contro il Covid-19.

– CAMPANIA – i dati al 19 gennaio 2026 mostrano un totale di 26.273 vaccini antinfluenzali (contro 16.663).

– CALABRIA – Sempre al 19 gennaio, i vaccini anti-influenzali sono passati da 5.120 a 7.706 (+50,5%). Più 111,1% per gli anti-Covid con 954 dosi.

– SICILIA – Al 27 gennaio 2026, le farmacie hanno già somministrato 16.542 dosi di antinfluenzale (11.340 dosi a conclusione campagna precedente).

– LIGURIA – Vaccini antinfluenzali aumentati di 27.797 dosi rispetto all’anno precedente. Coperto il 21% della quota di erogazione vaccinale regionale.