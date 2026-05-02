Progetto Brt: nasce la metro di superficie tra Cosenza, Rende e Castrolibero. “La collaborazione vince”

RENDE (CS) – “In riferimento alla recente approvazione del progetto Brt (Bus rapid transit) tra Cosenza, Rende e Castrolibero, ci preme evidenziare che questo risultato è il frutto di collaborazione stretta tra i Comuni dell’area urbana, che nei mesi trascorsi hanno costituito l’ambito in materia di trasporti”. A dirlo in una nota stampa è Andrea Cuzzocrea assessore ai trasporti del Comune di Rende.

Questo ambito è presieduto dal Sindaco di Cosenza, Avv. Franz Caruso, su proposta del Sindaco di Rende, On. Sandro Principe, condivisa dal Sindaco facente funzioni di Castrolibero Francesco Serra.

In particolare la collaborazione tra i Comuni ha portato fin da subito al finanziamento di progetti sui Nodi intermodali che, nel territorio di Rende, riguarderà i collegamenti tra la stazione di Castiglione e l’Università della Calabria.

Sistema Brt: la metro di superficie tra Cosenza, Rende e Castrolibero

L’assessore Cuzzocrea spiega che “Il sistema Brt (è una metropolitana di superfice: veloce come un treno e flessibile come un bus), i nodi intermodali, la pianificazione del traffico e della mobilità sono infrastrutture e servizi fondamentali per il futuro dell’area urbana. In particolare, Brt ridurrà i tempi di percorrenza; i Nodi Intermodali creeranno connessioni; il Piano di mobilità e traffico uniranno i territori.

Questo il progetto ambizioso e sostenibile che vogliamo per la nostra città e per l’area urbana, in vista anche dell’integrazione di Montalto Uffugo. A tal riguardo è doveroso ringraziare il Dipartimento Regionale Trasporti, l’Assessore al ramo Gianluca Gallo e il Presidente Occhiuto per l’impegno profuso, che ci ha consentito di perseguire obiettivi strategici importantissimi.