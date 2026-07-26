CROTONE – Brucia la Calabria dove continua senza sosta l’emergenza incendi. Le ultime ore hanno visto le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile impegnate su più fronti critici tra il Crotonese e il Reggino per contenere roghi di ampie dimensioni che hanno minacciato insediamenti produttivi, centri abitati ed interi patrimoni boschivi.

Crotone, rogo in un’azienda: evacuate alcune case

I momenti di maggiore apprensione si sono vissuti nella mattinata nella zona nord di Crotone (quartiere Margherita), dove un vasto incendio si è sviluppato all’interno di un’azienda locale. L’elevarsi di una fitta e densa colonna di fumo nero ha fatto scattare l’allarme e l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile. I Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, con il supporto di Polizia, Croce Rossa e Protezione Civile, hanno dovuto disporre l’evacuazione temporanea di alcune abitazioni a ridosso dell’insediamento per tutelare l’incolumità dei residenti.

Per domare le fiamme è stato fatto intervenire anche un mezzo speciale pesante di derivazione aeroportuale. Dopo ore di sforzi e la successiva bonifica, l’incendio è stato domato senza registrare feriti o intossicati. Ai cittadini della zona era stato precauzionalmente raccomandato di tenere porte e finestre chiuse.

Brucia la Calabria a Cirò Marina due Canadair a difesa delle scuole e delle case

Situazione estremamente complessa anche a Cirò Marina, dove un incendio di vegetazione ha mandato in fumo un’area di circa 100 ettari. Le fiamme, ancora attive su diversi fronti, hanno spinto il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco a concentrare gli sforzi di terra e dei volontari sulla protezione prioritaria di abitazioni ed edifici scolastici. Per contenere l’avanzata del fuoco dall’alto sono stati impiegati due Canadair, impegnati in continui lanci d’acqua.

Rizziconi, fiamme a ridosso del centro abitato

Massimo livello di allerta anche nel Reggino, nel comune di Rizziconi. Un rogo di sterpaglie partito da un terreno incolto ha rapidamente risalito i margini del paese, arrivando a lambire da vicino numerose case. Per evitare un bilancio drammatico, il Comando di Reggio Calabria ha inviato tre squadre operative dai distaccamenti di Palmi, Polistena e dalla sede centrale in assetto AIB (Antincendio Boschivo). L’intervento da terra, coordinato dal Capo Reparto Pietro De Salvo, è stato supportato da due elicotteri della flotta regionale. Dopo circa quattro ore di estenuante lavoro, l’area è stata messa in sicurezza senza danni a persone o strutture.