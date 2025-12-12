Bullismo e cyberbullismo, un’emergenza educativa e sociale: a Cosenza il convegno di ANS

COSENzA – “Bullismo e Cyberbullismo: analisi, prevenzione e strategie di intervento”. E’ il tema del convegno in programma domani, sabato 13 dicembre, nella Sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile per analizzare, prevenire e contrastare due fenomeni sempre più diffusi.

L’incontro è promosso dall’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria, con il forte sostegno del proprio Direttivo, per affrontare uno dei temi più complessi e urgenti del nostro tempo.

Bullismo e Cyberbullismo: la scelta del centro storico

L’evento si terrà domani dalle 16:00 alle 19:00, nella Sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile in Piazza Aulo Giano Parrasio, nel cuore del centro storico di Cosenza ed il contesto scelto – ovvero la parte antica di Cosenza – non è casuale. L’obiettivo è anche quello di valorizzare il patrimonio architettonico e culturale della città, restituendolo a luogo di incontro, riflessione e partecipazione sociale.

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano oggi «una delle principali sfide educative e sociali del nostro tempo». Si tratta di fenomeni che attraversano trasversalmente la scuola, le famiglie e la rete sociale, con ripercussioni profonde sulla crescita psicologica dei minori e sulla coesione delle comunità. Negli ultimi anni, l’uso distorto delle tecnologie digitali ha amplificato le forme di aggressione, rendendo indispensabile «un approccio interdisciplinare e integrato, capace di coinvolgere istituzioni, scuola, forze dell’ordine, enti del terzo settore e professionisti delle scienze sociali».

L’iniziativa si configura come «un momento di confronto pubblico volto a diffondere conoscenze scientifiche, condividere esperienze operative e stimolare la cooperazione territoriale» per prevenire e contrastare efficacemente tali fenomeni. Il convegno si caratterizza inoltre per un approccio evidence-based, fondato su dati empirici e su esperienze maturate nell’ambito delle politiche sociali e della prevenzione del disagio giovanile.

Il convegno riunirà autorevoli rappresentanti del mondo accademico, istituzionale, educativo ed ecclesiastico.

Previsti i saluti istituzionali di:

– Ugo Bianco, Presidente Associazione Nazionale Sociologi Calabria

– S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Diocesi Cosenza-Bisignano

– Franz Caruso, Sindaco di Cosenza

– Salvatore Magarò, Sindaco di Castiglione Cosentino

– Massimo La Deda, Consigliere comunale di Rende

– Remigio Magnelli, Direttore amministrativo ASP di Cosenza

– Sergio Mazzuca, Presidente Rotary Club Rende

A relazionare saranno:

– Loredana Giannicola, Dirigente Ambito Territoriale di Cosenza – Ufficio V – USR Calabria

– Angela Costabile, Docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione – DiCES UNICAL

– Col. Andrea Mommo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza

– Elma Battaglia, Vice Presidente Ordine Assistenti Sociali Calabria

– Don Giacomo Panizza, Presidente Associazione Comunità Progetto Sud ETS

– Carmen Rosato, Pedagogista Clinica, Giuridica, Forense e Penitenziaria

– Marcella Infusino, Sociologa della Salute Mentale, Mediatore Familiare e Segretaria ANS Calabria.

A moderare sarà Pino Aprile, giornalista e scrittore.

Sono inoltre previsti due collegamenti Zoom con:

– Cav. Dott. Pietro Zocconali, Presidente Associazione Nazionale Sociologi

– Avv. Giacomo Saccomanno, Socio Onorario ANS

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio gratuito dei Comuni di Cosenza, Rende e Castiglione Cosentino ed è riconosciuta come attività valida ai fini del conseguimento dei crediti formativi professionali per i sociologi iscritti all’ANS.