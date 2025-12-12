Bullismo e cyberbullismo, un’emergenza educativa e sociale: a Cosenza il convegno di ANS

Segnala una notizia

Bullismo e cyberbullismo i temi al centro dell’incontro pubblico in programma domani alla presenza di rappresentanti del mondo accademico, istituzionale, ecclesiastico e della società civile

1 ora fa

Bullismo e Cyberbullismo

COSENzA – “Bullismo e Cyberbullismo: analisi, prevenzione e strategie di intervento”. E’ il tema del convegno in programma domani, sabato 13 dicembre, nella Sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile per analizzare, prevenire e contrastare due fenomeni sempre più diffusi.
L’incontro è promosso dall’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria, con il forte sostegno del proprio Direttivo, per affrontare uno dei temi più complessi e urgenti del nostro tempo.

Bullismo e Cyberbullismo: la scelta del centro storico

L’evento si terrà domani dalle 16:00 alle 19:00, nella Sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile in Piazza Aulo Giano Parrasio, nel cuore del centro storico di Cosenza ed il contesto scelto – ovvero la parte antica di Cosenza – non è casuale. L’obiettivo è anche quello di valorizzare il patrimonio architettonico e culturale della città, restituendolo a luogo di incontro, riflessione e partecipazione sociale.

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano oggi «una delle principali sfide educative e sociali del nostro tempo». Si tratta di fenomeni che attraversano trasversalmente la scuola, le famiglie e la rete sociale, con ripercussioni profonde sulla crescita psicologica dei minori e sulla coesione delle comunità. Negli ultimi anni, l’uso distorto delle tecnologie digitali ha amplificato le forme di aggressione, rendendo indispensabile «un approccio interdisciplinare e integrato, capace di coinvolgere istituzioni, scuola, forze dell’ordine, enti del terzo settore e professionisti delle scienze sociali».

L’iniziativa si configura come «un momento di confronto pubblico volto a diffondere conoscenze scientifiche, condividere esperienze operative e stimolare la cooperazione territoriale» per prevenire e contrastare efficacemente tali fenomeni. Il convegno si caratterizza inoltre per un approccio evidence-based, fondato su dati empirici e su esperienze maturate nell’ambito delle politiche sociali e della prevenzione del disagio giovanile.

Bullismo e Cyberbullismo palazzo-arcivescovile-cosenza

Il convegno riunirà autorevoli rappresentanti del mondo accademico, istituzionale, educativo ed ecclesiastico.
Previsti i saluti istituzionali di:

Ugo Bianco, Presidente Associazione Nazionale Sociologi Calabria
– S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Diocesi Cosenza-Bisignano
Franz Caruso, Sindaco di Cosenza
Salvatore Magarò, Sindaco di Castiglione Cosentino
Massimo La Deda, Consigliere comunale di Rende
Remigio Magnelli, Direttore amministrativo ASP di Cosenza
Sergio Mazzuca, Presidente Rotary Club Rende

A relazionare saranno:

Loredana Giannicola, Dirigente Ambito Territoriale di Cosenza – Ufficio V – USR Calabria
Angela Costabile, Docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione – DiCES UNICAL
– Col. Andrea Mommo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza
Elma Battaglia, Vice Presidente Ordine Assistenti Sociali Calabria
Don Giacomo Panizza, Presidente Associazione Comunità Progetto Sud ETS
Carmen Rosato, Pedagogista Clinica, Giuridica, Forense e Penitenziaria
Marcella Infusino, Sociologa della Salute Mentale, Mediatore Familiare e Segretaria ANS Calabria.
A moderare sarà Pino Aprile, giornalista e scrittore.

Sono inoltre previsti due collegamenti Zoom con:
– Cav. Dott. Pietro Zocconali, Presidente Associazione Nazionale Sociologi
– Avv. Giacomo Saccomanno, Socio Onorario ANS

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio gratuito dei Comuni di Cosenza, Rende e Castiglione Cosentino ed è riconosciuta come attività valida ai fini del conseguimento dei crediti formativi professionali per i sociologi iscritti all’ANS.

