Bus Rapid Transit tra Cosenza, Rende e Castrolibero, ok al finanziamento. Caruso: “Svolta storica”

COSENZA – “L’approvazione del finanziamento regionale per la realizzazione del Bus Rapid Transit (BRT) nell’area urbana Cosenza–Rende–Castrolibero rappresenta una svolta storica per il futuro della mobilità del nostro territorio”. E’ quanto afferma Franz Caruso, Presidente dell’Ambito territoriale del trasporto pubblico locale nell’area urbana Cosenza-Rende-Castrolibero, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto nell’ambito della programmazione regionale 2021/2027 che riconosce e finanzia il progetto strategico del Bus Rapid Transit (BRT) a servizio dell’intera area urbana.

Bus Rapid Transit (BRT) tra Cosenza, Rende e Castrolibero: “Cambio di passo”

“Parliamo di un investimento strategico da 8 milioni di euro su un progetto complessivo di 30 milioni di euro, che segna un cambio di passo concreto verso un sistema di trasporto pubblico moderno, sostenibile ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze reali dei cittadini e di una moderna area urbana integrata. Questo risultato – sottolinea ancora Franz Caruso – è il frutto di un percorso istituzionale complesso e di una collaborazione costante tra gli enti locali coinvolti, che consente di avviare una trasformazione strutturale del sistema di trasporto pubblico locale”.

“Quello che si andrà a realizzare è un progetto di visione – aggiunge il sindaco Franz Caruso – che punta a ridisegnare il modo di muoversi nell’area urbana, riducendo le distanze tra i territori, migliorando i collegamenti e favorendo una mobilità più sostenibile e inclusiva. Il BRT rappresenta, infatti, un investimento sul futuro che significa meno traffico, meno inquinamento e più qualità della vita. È un passo avanti decisivo verso un’area urbana più europea, più moderna e più vivibile”.

“Continueremo a seguire con determinazione tutte le fasi successive di realizzazione del progetto – conclude Franz Caruso – che non è un punto di arrivo, ma l’avvio concreto di una nuova stagione per la mobilità dell’intera area urbana, fondata su integrazione, sostenibilità e qualità dei servizi ai cittadini. Il BRT è, invero, un tassello decisivo nella costruzione di un sistema di trasporto moderno e interconnesso, capace di incidere in modo strutturale sull’organizzazione della mobilità e sul miglioramento complessivo della vivibilità urbana”.