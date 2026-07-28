Calabria in fiamme, 126 incendiari fermati: il video di Occhiuto per lanciare un appello ai calabresi

CATANZARO – Ancora una volta il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, utilizza i social ed in particolare Instagram per mostrare le azioni scellerate degli incendiari. Una serie di immagini che mostrao come un gesto, sconsiderato e superficiale a volte, possa trasformarsi in devastazione.Un video dal forte impatto visivo per sensibilizzare i cittadini sull’emergenza incendi che negli ultimi giorni ha colpito diverse aree della Calabria, dal Cosentino al Vibonese, dal Catanzarese al Reggino.

Tra le scene compaiono anziani intenti a bruciare sterpaglie per ripulire i terreni, perdendo poi il controllo delle fiamme, ma anche persone che incendiano cumuli di rifiuti a ridosso dei boschi. Le immagini raccontano inoltre il duro lavoro dei vigili del fuoco, impegnati per ore senza sosta nel contenimento dei roghi. Il video si chiude con “Chi ama la Calabria la difende”.

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Gli incendiari, Occhiuto «126 persone fermate»

Secondo quanto riferito, sarebbero 126 le persone fermate dai carabinieri e dalle forze dell’ordine, nell’ambito delle attività di contrasto agli incendi boschivi. Un dato che evidenzia la portata del fenomeno e rafforza il messaggio lanciato dalla Regione sulla necessità di prevenire comportamenti irresponsabili e denunciare ogni episodio sospetto. Nel post pubblicato su Instagram, Occhiuto scrive: “La Calabria ha bisogno degli occhi di tutti. Continuate a segnalare e denunciare”.

CalabriAmbiente e la campagna “Tolleranza Zero”

L’appello del governatore richiama l’utilizzo di CalabriAmbiente, l’applicazione gratuita disponibile per dispositivi Android e iOS che consente ai cittadini di monitorare il territorio, consultare una mappa aggiornata e inviare segnalazioni su incendi, criticità e possibili illeciti ambientali, seguendone anche l’esito. L’iniziativa rientra nella campagna regionale “Tolleranza Zero”, promossa per rafforzare la tutela dell’ambiente attraverso la collaborazione attiva dei cittadini e il contrasto agli incendi e ai reati ambientali. Il video si conclude così: “Chi ama la Calabria, la difende”.