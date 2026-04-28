Calabria regina del turismo all’aria aperta. Da destinazione di nicchia a scelta condivisa, anche dalle famiglie

Ricadi (VV) – C’è chi lo aveva capito da anni, e chi lo sta scoprendo adesso. La Calabria non è più una destinazione di nicchia per intenditori: è diventata una scelta condivisa, concreta e in forte crescita. I numeri parlano chiaro: nel 2025 la regione ha superato i 2 milioni di arrivi turistici, con una crescita del +15,8% rispetto all’anno precedente e oltre 9 milioni di presenze (+9,7%). Un trend che non è frutto di una stagione fortunata, ma il segnale di una domanda in espansione e sempre più diversificata. La domanda è: perché proprio adesso? E perché proprio qui?

Il turismo cambia: meno Instagram, più vita vera

Negli ultimi anni qualcosa si è rotto nel modello della vacanza perfetta. La corsa alla meta più fotografata, all’esperienza più esclusiva, al resort più “instagrammabile” ha lasciato il posto a un desiderio più autentico: stare bene, insieme, senza complicazioni. Non è una moda passeggera.

È un cambio di prospettiva profondo, accelerato da anni di iperconnessione e da una nuova consapevolezza del tempo libero. Sempre più viaggiatori – famiglie, coppie, gruppi di amici – cercano vacanze che permettano di rallentare, di vivere all’aria aperta, di ritrovare un equilibrio quotidiano più semplice. Una vacanza meno costruita e più vissuta. In questo scenario, chi punta sulla natura autentica, sui ritmi lenti e sugli spazi aperti ha un vantaggio enorme. E la Calabria, in questo senso, ha tutto.

Foto Giulie Giordi

Perché la Calabria funziona: autenticità come valore turistico

La forza della Calabria come destinazione turistica non sta nell’artificiale. Non ci sono parchi a tema, non ci sono attrazioni costruite su misura per i visitatori. Quello che c’è — ed è moltissimo — è già lì da secoli: mare cristallino, borghi storici, paesaggi incontaminati, cucina autentica, silenzi e feste popolari. Le giornate scorrono senza forzature: una passeggiata lungo la costa al mattino, un bagno al tramonto, un’escursione tra colline e sentieri, una cena che si allunga oltre ogni previsione.

È un turismo che nasce spontaneamente, lontano dagli eccessi e vicino ai bisogni reali delle persone. A questo si aggiunge una caratteristica sempre più ricercata: gli spazi aperti come elemento centrale, non accessorio. Ambienti dove muoversi liberamente, dove i bambini possano esplorare e gli adulti possano finalmente smettere di guardare il telefono. Un equilibrio semplice — ma sempre più raro.

Foto Giuliegiordi

L’esempio di Baia del Sole Resort: 40 anni di vacanza all’aria aperta in Calabria

Tra i protagonisti di questo rilancio c’è Baia del Sole Resort, una realtà che da oltre quarant’anni interpreta la vacanza calabrese come esperienza da vivere all’aperto. Situata sulla meravigliosa Costa degli Dei, a Capo Vaticano, dal 24 aprile 2025, il resort ha riaperto le sue porte con un’offerta rinnovata, fedele però alla sua filosofia originale. Gli spazi esterni – patii, terrazze, giardini, spiaggia – sono pensati come ambienti da abitare, non da attraversare. Le sistemazioni, tra camere e bungalow immersi nel verde, mantengono un contatto costante con la natura. Il paesaggio regala scorci sulle Isole Eolie e sullo Stromboli, mentre i dintorni offrono mete come il Torrente Ruffa e la Valle dei Mulini.

Foto Niko Pagnotta

Non si tratta di riempire le giornate con un calendario di attività. Si tratta di viverle: sport, escursioni, momenti contemplativi, tutto in modo fluido. E poi c’è la componente relazionale: il Kids Club per i bambini, gli spazi per gli adulti, le occasioni di convivialità spontanea che si creano quando il contesto è quello giusto.

I weekend di maggio: staccare davvero, anche solo per 2 giorni

Per chi non riesce ad aspettare luglio o agosto, o semplicemente ha bisogno di ricaricarsi con più frequenza, i weekend di maggio offrono una formula sempre più apprezzata. Si parte il venerdì, ancora con addosso il ritmo della settimana. Chilometro dopo chilometro, qualcosa cambia: l’aria, la luce, la percezione del tempo. Arrivati, non c’è bisogno di adattarsi: ci si muove con naturalezza, come in una seconda casa. Una cena all’aperto che si prolunga, i bambini che trovano subito il loro spazio, il mare che diventa sottofondo costante.

Il risultato? Il weekend smette di essere una pausa veloce e diventa uno spazio da abitare. Un tempo che si inserisce con semplicità nella quotidianità, fino a trasformarsi in un’abitudine. Non più un’eccezione, ma un modo diverso di vivere.

Foto Niko Pagnotta

Turismo esperienziale e ricorrenze: la Festa della Mamma in Calabria

Anche le ricorrenze possono trasformarsi in qualcosa di più, se si sceglie il contesto giusto. La Festa della Mamma, ad esempio, vissuta in una struttura immersa nella natura calabrese, cambia completamente significato. Non più solo una cena o un mazzo di fiori. Ma una giornata costruita insieme: spiaggia e piscina al mattino, yoga o pilates per chi lo desidera, tempo libero senza programmi rigidi. I bambini impegnati con le loro attività, gli adulti liberi di conversare, rilassarsi, ritrovarsi. E poi, a chiudere, esperienze condivise come un laboratorio di cucina in cui genitori e figli si ritrovano a fare qualcosa insieme, spontaneamente, senza formalità. È lì che una ricorrenza smette di essere tale e diventa un ricordo vero.

I numeri, il contesto culturale, le nuove tendenze del turismo italiano e internazionale puntano tutti nella stessa direzione: la Calabria è pronta, e chi non l’ha ancora scoperta sta perdendo qualcosa. Non serve inventare nulla. Basta arrivare.