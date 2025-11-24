LAMEZIA TERME (CZ) – La Calabria si proietta verso il Nord Europa ed in particolare Oslo, l’affascinate capitale della Norvegia. L’aeroporto internazionale di Lamezia Terme annuncia un’importante novità per la stagione estiva 2026: l’attivazione di un volo diretto per Oslo. Il servizio, frutto della collaborazione tra SACAL (società di gestione aeroportuale) e Norwegian (compagnia leader nel mercato scandinavo), sarà operativo a partire dal 4 maggio 2026 fino al 19 ottobre 2026.

Itinerario di turismo bilaterale

Il collegamento da Lamezia terme ad Oslo non è solo un nuovo itinerario, ma un vero e proprio volano per il turismo bilaterale. L’obiettivo è attrarre i turisti norvegesi, notoriamente amanti della natura e delle destinazioni autentiche, verso le bellezze della Calabria, offrendo al contempo ai viaggiatori italiani un accesso diretto e agevole ai suggestivi fiordi norvegesi e visitare la nazione dei vichinghi.

Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL, ha espresso grande entusiasmo per l’annuncio. “Siamo entusiasti di annunciare questo nuovo volo verso Oslo, che rafforza i legami tra la Calabria e la Norvegia. Questo nuovo collegamento offre ai turisti norvegesi l’opportunità di esplorare la nostra bellissima regione, mentre consente agli italiani di raggiungere facilmente la capitale norvegese”.

“Il lancio segna solo l’inizio di un periodo di grande crescita per l’aeroporto di Lamezia Terme,” ha aggiunto spiegando che il servizio sarà un “catalizzatore per incrementare il turismo internazionale e rafforzare la connessione tra Italia e Scandinavia. SACAL è impegnata a espandere la propria rete e a elevare la Calabria come destinazione turistica di prim’ordine”.

Lamezia Terme-Oslo: Dettagli Operativi e Orari

COLLEGAMENTO AEREO Frequenza Orari (Locali) Primo Volo LAMEZIA TERME – OSLO Lunedì Partenza da Oslo: 14:00 Arrivo a Lamezia Terme: 18:00 Partenza da Lamezia Terme: 18:45 Arrivo a Oslo: 22:45 04 Maggio 2026

Non solo Oslo e la Norvegia: le porte del Nord America

L’importanza del collegamento verso Oslo va oltre il turismo diretto. L’hub norvegese si configura come una porta d’accesso strategica verso il Nord America. I passeggeri calabresi avranno infatti la possibilità di sfruttare le numerose prosecuzioni offerte da Norwegian per raggiungere destinazioni intercontinentali, tra cui Stati Uniti e Canada, con tempi di transito ottimizzati e tariffe competitive.

Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer di Norwegian, ha manifestato la sua soddisfazione: “Siamo certi che molti norvegesi scopriranno presto la bellezza della Calabria, così come speriamo che gli italiani scelgano Oslo, con i suoi fiordi spettacolari e la sua vibrante scena culturale, come loro prossima destinazione“.

Impegno per Viaggi Sostenibili

Norwegian, inoltre, ribadisce il proprio impegno per la sostenibilità ambientale. La compagnia sottolinea di operare con una flotta moderna, progettata per ridurre le emissioni di CO2, promuovendo viaggi responsabili ed efficienti. I voli sono già disponibili per la prenotazione sul sito ufficiale della compagnia, www.norwegian.com.

Norwegian – Il vettore scandinavo rivoluzionario

La compagnia aerea Norwegian Air Shuttle ASA, comunemente nota semplicemente come Norwegian, rappresenta una delle storie di maggiore successo e, al contempo, una delle vicende più complesse nell’aviazione europea degli ultimi due decenni. Nata come piccola compagnia regionale, si è trasformata in un colosso del settore low-cost, diventando il vettore simbolo dei cieli scandinavi e una delle principali forze competitive in Europa.

Fondata ufficialmente nel 1993, Norwegian iniziò la sua attività come operatore regionale per le rotte sulla costa occidentale della Norvegia. La vera svolta, che ne ha definito l’identità moderna, avvenne all’inizio degli anni 2000, quando la compagnia adottò integralmente il modello low-cost, ispirandosi al successo di Ryanair ed EasyJet, ma adattandolo al contesto geografico scandinavo. La strategia iniziale fu chiara: offrire voli a basso costo sia su rotte nazionali che internazionali, sfidando il monopolio e le tariffe elevate dei vettori tradizionali, in particolare SAS (Scandinavian Airlines).

Il periodo d’oro di Norwegian si colloca tra il 2010 e il 2020. La compagnia si è distinta per un’aggressiva politica di espansione della flotta, investendo pesantemente in aeromobili moderni ed efficienti (principalmente Boeing 737 e 787 Dreamliner).

Il passo più audace e rivoluzionario fu proprio l’introduzione dei voli low-cost a lungo raggio (Long-Haul). Norwegian iniziò a collegare l’Europa, tramite i suoi hub (soprattutto a Oslo, Stoccolma e Copenaghen), con destinazioni in Asia e, in particolare, Nord America (New York, Toronto, Los Angeles, Bangkok, ecc.). Questo modello, caratterizzato da tariffe base estremamente competitive e servizi aggiuntivi a pagamento, ha di fatto aperto nuove opportunità di viaggio transcontinentale per milioni di passeggeri.