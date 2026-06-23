Ferrovie, in Calabria corse prova per testare il nuovo sistema Ertms: si punta a spostamenti più efficienti

CATANZARO – Si lavora per l’ammodernamento della rete ferroviaria in Calabria. La notte scorsa, fra Catanzaro Germaneto e Marcellinara, si sono svolte infatti diverse corse prova per verificare lo stato di avanzamento degli interventi tecnologici da mettere in atto. Uno step decisivo, come lo definisceRfi in una nota “prima dell’entrata in esercizio del nuovo Ertms, il sistema europeo di gestione della circolazione ferroviaria, finanziato con fondi Pnrr per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro sui 45 km della linea Lamezia-Catanzaro”.

Test Ertms in Calabria: in azione convogli attrezzati e personale specializzato

I test sono stati effettuati con convogli attrezzati, che consentono di verificare sul campo il corretto funzionamento degli apparati di segnalamento e la piena integrazione tra infrastruttura e treni. L’intervento rientra nel Piano nazionale di implementazione dell’Ertms, ed è un progetto strategico per il potenziamento della rete regionale e l’adeguamento agli standard europei. Per lo svolgimento delle prove è stato impiegato personale altamente specializzato, con circa 40 persone coinvolte tra tecnici Rfi, Fs Engineering e imprese appaltatrici.

Regolarità, puntualità e maggiori prestazioni

A margine delle corse prova si è svolto un incontro tra Rete Ferroviaria Italiana, Fs Engineering (entrambe Società del Gruppo Fs) e la Regione sullo stato di avanzamento degli interventi tecnologici della linea Lamezia Terme Centrale – Catanzaro Lido. Nel corso dell’incontro è stato anche condiviso il calendario operativo e ribadita la collaborazione con il territorio finalizzata all’attivazione del sistema Ertms sulla linea. L’introduzione dell’Ertms, conclude la nota, “consentirà una gestione più efficiente della circolazione, con benefici in termini di regolarità, puntualità e prestazioni del servizio ferroviario”.