Calabria, il piano per difendere il mare: la nuova versione app per segnalare inquinamento e scarichi sospetti

CATANZARO – L’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, ha riunito per domani, 14 ottobre, a Falerna Marina, al Riva, ore 11,30 i vertici degli enti e delle strutture regionali impegnati nel monitoraggio ambientale e nella tutela del territorio. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento delle attività di controllo e presidio delle aste fluviali, delle foci e delle aree costiere, programmando gli interventi da attuare nei mesi autunnali e invernali, quando gli eventi meteorologici intensi possono determinare criticità per il sistema depurativo-fognario.

L’iniziativa è aperta agli operatori dell’informazione. Alla riunione operativa prenderanno parte tutti i sorveglianti idraulici di Calabria Verde, i tecnici di Arpacal e i rappresentanti delle strutture regionali coinvolte nelle attività di monitoraggio ambientale.

Sarà l’occasione per verificare le attività svolte negli ultimi mesi e definire le azioni da mettere in campo per prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità.

I lavori si focalizzeranno sulle attività di presidio delle aste fluviali, delle foci e delle aree costiere, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il collegamento tra sorveglianza idraulica e tutela ambientale. Un approccio integrato finalizzato a individuare tempestivamente fenomeni di inquinamento, alterazioni ambientali e situazioni che possono compromettere la qualità delle acque e degli ecosistemi costieri, soprattutto a valle dei depuratori e delle stazioni di sollevamento che presentano maggiori criticità.

Monitoraggio delle coste: dati e sorveglianza

“Nel corso della riunione – informa l’assessore Montuoro – saranno illustrati i risultati delle attività di monitoraggio ambientale realizzate durante l’anno e condivise le linee operative che guideranno l’azione dei sorveglianti sul territorio nei prossimi mesi. Sarà inoltre valorizzato il ruolo strategico degli operatori, chiamati a garantire un presidio permanente a supporto della sicurezza e della salvaguardia ambientale.

Tra le novità più significative sarà presentato il nuovo aggiornamento dell’App CalabriAmbiente, strumento che punta a rafforzare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella tutela del territorio. Grazie alla nuova versione dell’applicazione sarà possibile segnalare in tempo reale situazioni di Mare Pulito/Mare Sporco, scarichi sospetti, incendi, accumuli di rifiuti e altre criticità ambientali, attraverso un sistema georeferenziato che consentirà una più rapida trasmissione delle informazioni agli enti competenti.

L’obiettivo – sottolinea infine Montuoro- è costruire una rete di monitoraggio sempre più capillare e partecipata, nella quale istituzioni, enti tecnici e cittadini possano collaborare attivamente per la prevenzione dei rischi ambientali, la tutela delle risorse naturali e la difesa del territorio calabrese”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dal Dipartimento per la Sostenibilità ambientale della Regione Calabria, diretto dall’ingegnere Salvatore Siviglia, per promuovere un modello di gestione integrata fondato sulla condivisione delle competenze, sull’innovazione tecnologica e sulla presenza costante sul territorio, rafforzando gli strumenti di prevenzione e controllo a beneficio dell’ambiente e della sicurezza delle comunità locali.

All’iniziativa saranno presenti i direttori generali di Calabria Verde, Arpacal, Sorical, Arrical e del Consorzio di bonifica, insieme alle associazioni impegnate in queste attività.