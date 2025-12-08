Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Calabria, l’8% della popolazione è disabile: serve subito un Osservatorio regionale

Calabria

SOS DISABILITA'

Calabria, l’8% della popolazione è disabile: serve subito un Osservatorio regionale

L’appello del direttore dell’Osservatorio regionale sulla povertà Calabria, Antonio Belmonte, alla Regione: “Intercettare le ingenti risorse nazionali”

Pubblicato

29 secondi fa

il

Giornata disabilità 01

COSENZA – “La disabilità è spesso una delle cause principali della povertà” per questo serve “un welfare strutturale e sinergico, che non lasci indietro nessuno. In Calabria si ha una prevalenza di persone con disabilità intorno all’8% del totale che cresce con l’aumentare dell’età. Il 70% delle persone disabili sono anziani che spesso convivono con patologie croniche e con vecchie e nuove povertà”.

Disabilità, serve un Osservatorio regionale

Lo ha affermato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, qualche giorno fa, il direttore dell’Osservatorio regionale sulla povertà Calabria, Antonio Belmonte, lanciando al contempo “un appello urgente alla Regione per un’azione strutturale e proattiva”. Belmonte sottolinea come l’entità delle risorse messe in campo a livello nazionale renda obbligatorio un coordinamento regionale efficiente e potenziato.

“Questa è un’opportunità storica” dichiara Belmonte, perché il nuovo Piano d’azione nazionale, approvato dall’Osservatorio nazionale presieduto dalla ministra Alessandra Locatelli, “impone alla Calabria una svolta operativa”. Da qui l’appello a istituire un Osservatorio regionale sulla condizione generale delle persone con disabilità. “Questo organismo – conclude – deve agire come una cabina di regia capace di massimizzare l’Impatto: assicurare che le ingenti risorse nazionali siano intercettate, programmate e spese in modo efficiente sul territorio calabrese”.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA