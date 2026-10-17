In Calabria il prezzo del gasolio agricolo in calo. L’annuncio di Gallo: «94 centesimi e nuovi interventi in arrivo»

CATANZARO – Il costo del gasolio agricolo inizierà a scendere in Calabria. Lo ha annunciatol’assessorato regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo che ha illustra gli effetti positivi della scelta assunta dalla giunta regionale, presieduta da Roberto Occhiuto, di destinare 5 milioni al comparto agricolo,unitamente agli effetti prodotti dall’applicazione del credito d’imposta voluto dal Governo.

Prezzo del gasolio agricolo in Calabria a livelli prebellici

“Il prezzo del gasolio in Calabria tornerà ai livelli prebellici, almeno per il periodo tra marzo e settembre scorsi” dice Gallo precisando che le aziende agricole calabresi, in riferimento al periodo che va dal primo marzo al 30 settembre scorsi, potranno vedersi applicare “un prezzo al litro pari a circa 0,94 centesimi, al livello dunque di quello in vigore prima del deflagrare della guerra, con rimborso della differenza che, come già ampiamente spiegato, avverrà direttamente sui conti correnti delle imprese interessate, attraverso Arcea”.

“La misura – prosegue – va incontro alle richieste nel tempo formulate sia dalle organizzazioni di categoria sia dagli agricoltori che, in maniera spontanea o attraverso le loro associazioni, in questi giorni stanno animando i presidi attivi un po’ su tutto il territorio regionale. Siamo perfettamente consapevoli che altro occorra fare, considerata la gravità della situazione sul piano nazionale ed internazionale, e per questo ci stiamo già adoperando”.

Ristori per le aziende e tavolo con la GDO

L’assessore Gallo specifica inoltre che “insieme alle Regioni Puglia, Campania e Basilicata abbiamo richiesto di poter procedere all’utilizzo di fondi del Complemento di sviluppo rurale 23-27, da destinare, come già negli anni del Covid, al ristoro delle aziende agricole per far fronte, anche mediante questo strumento, al vertiginoso incremento dei prezzi delle materie prime energetiche. Confidiamo in una pronta e favorevole risposta della Ue”.

“Tra l’latro – aggiunge – da un punto di vista strutturale, anche in questo caso, insieme alle Organizzazioni di categoria ed all’intero mondo agricolo, porteremo avanti la battaglia per evitare che le importazioni da Paesi terzi non soggetti a vincoli e obblighi stringenti, quali quelli imposti ai nostri produttori dalla legislazione comunitaria, possano tradursi in concorrenza sleale. Ugualmente -conclude Gallo – proporremo la convocazione a livello nazionale di un tavolo di concertazione con la Grande distribuzione organizzata (Gdo), considerata la necessità di introdurre un prezzo minimo garantito che tenga adeguatamente conto dei costi di produzione e consenta, ai nostri agricoltori, di lavorare con maggiori certezze e serenità, a tutela di un comparto essenziale per la Calabria e l’Italia intera”.