Calabria, scuole senza servizi essenziali. La denuncia Uil: “Gravi carenze strutturali”

COSENZA – Scuole senza servizi essenziali. In Calabria e nel Mezzogiorno permangono gravi carenze strutturali nel sistema scolastico, mancano asili nido, mense, tempo pieno e laboratori adeguatamente attrezzati, e l’edilizia scolastica risulta spesso fragile, con divari digitali ancora profondi. A sostenerlo, riporta una nota, è stato il segretario generale della Uil scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, intervenuto al congresso della Uil Scuola Calabria che si è svolto oggi.

D’Aprile, prosegue la nota, ha ribadito “che proprio in questi territori devono essere indirizzati con priorità gli investimenti pubblici, al fine di ridurre le disuguaglianze e garantire pari opportunità educative”. Inoltre ha sottolineato “che le scuole delle aree interne non possono essere lasciate al caso né governate esclusivamente da logiche numeriche o di contenimento della spesa, poiché rappresentano presìdi fondamentali di coesione sociale e sviluppo del territorio”.

Senese: “Scuole in Calabria hanno ruolo strategico per sviluppo sociale ed economico”

Presente anche la segretaria generale della Uil Calabria, Mariaelena Senese, che ha sottolineato “il ruolo strategico della scuola per lo sviluppo sociale ed economico della Calabria”, evidenziando “il valore del dialogo istituzionale e della contrattazione come strumenti fondamentali di tutela dei lavoratori”. Al congresso sono intervenuti anche la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria Loredana Giannicola, e l’assessora regionale all’Istruzione Eulalia Micheli, che hanno “ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e parti sociali per affrontare le sfide legate alla qualità dell’offerta formativa e alla stabilizzazione del personale”.

Al termine dei lavori congressuali è stato eletto nuovo segretario generale regionale della Uil Scuola Calabria Luca Scrivano, che subentra ad Andrea Codispoti. Eletta anche la nuova segreteria regionale, composta da Antonio Bitonti, Giuseppe Carlino, Giovanni Festa, Lucio Ficara, Giulia Piane e Luca Scrivano e nominato i responsabili territoriali: Luca Scrivano per la provincia di Catanzaro, Giulia Piane per la provincia di Cosenza, Antonio Bitonti per la provincia di Crotone, Lucio Ficara per la provincia di Reggio Calabria e Giuseppe Carlino per la provincia di Vibo Valentia.