La Calabria che suona, crea e resiste: Trieste Marrelli rilancia la musica autentica con Arteneó

RENDE – La musica come identità, memoria e futuro; da questa consapevolezza nasce la nuova sfida di Trieste Marrelli, artista calabrese, voce e tra i compositori dello storico Sabatum Quartet, nonché fondatore dell’Associazione Musicale Arteneó. Ospite di Giadissima su RLB, Marrelli ha illustrato il nuovo corso dell’associazione, nato dalla volontà di restituire centralità alla qualità artistica e di creare nuove opportunità per chi continua a credere nella musica autentica.

Un racconto che parte da una riflessione sul panorama musicale contemporaneo e sulla necessità di riscoprire il valore della scrittura d’autore, quella capace di attraversare le generazioni e lasciare un segno nella memoria collettiva. «Bisogna che ci sia un ritorno alla vera musica – sottolinea Trieste – quella di Dalla, Battisti, De André, De Gregori, un ritorno a quella scrittura che rimane».

Un richiamo a grandi protagonisti della canzone italiana, le cui opere continuano a essere ascoltate e reinterpretate perché capaci di raccontare emozioni, storie e aspetti profondi dell’esperienza umana. Una riflessione che si inserisce in una più ampia esigenza di restituire valore alle parole, alle melodie e alla capacità di una canzone di resistere al tempo, oltre le mode e le logiche del mercato.

Trieste Marrelli e Arteneó, oltre vent’anni al fianco degli artisti

Fondata nel 2003 da Trieste Marrelli, Arteneó nasce con l’obiettivo di aiutare i musicisti ad affrontare gli aspetti burocratici e organizzativi della professione, permettendo loro di concentrarsi maggiormente sulla propria attività artistica. Dopo oltre vent’anni di esperienza, l’associazione si prepara oggi ad ampliare il proprio raggio d’azione, evolvendosi verso un modello di promozione e organizzazione dello spettacolo a 360 gradi.

Non più soltanto un supporto dietro le quinte, dunque, ma una realtà capace di seguire gli artisti dalla promozione alla gestione degli spettacoli, mettendo in campo competenze, contatti e strumenti per favorirne la crescita professionale. Una trasformazione che nasce anche dall’esperienza maturata direttamente sul palco.

Come artista e componente del Sabatum Quartet, Marrelli conosce le difficoltà che accompagnano il percorso di chi sceglie la musica come professione: dalla necessità di trovare spazi per esibirsi alla gestione degli aspetti organizzativi, fino alla ricerca di occasioni concrete per far conoscere il proprio lavoro. È proprio questa esperienza a rappresentare uno dei punti di forza del nuovo progetto: comprendere le esigenze degli artisti perché vissute in prima persona.

La Calabria dei talenti merita spazio

Al centro della nuova visione di Arteneó c’è la volontà di valorizzare il patrimonio artistico calabrese, offrendo opportunità non soltanto ai giovani emergenti, ma anche a quei musicisti che, dopo anni di studio, esperienza e sacrifici, continuano a creare e a portare avanti il proprio percorso. In un mercato che spesso privilegia la novità immediata e la visibilità dei grandi nomi, tanti artisti rischiano di restare ai margini, nonostante la preparazione e la qualità delle loro proposte.

La sfida è restituire valore a questi percorsi, creando occasioni d’incontro tra gli artisti e chi organizza manifestazioni, festival, rassegne ed eventi sul territorio. La Calabria, con le sue tradizioni, le sue sonorità e la ricchezza delle sue espressioni artistiche, può diventare il punto di partenza di una rete capace di superare i confini regionali.

Perché valorizzare il territorio significa anche riconoscere il talento di chi lo vive, lo racconta e lo porta sul palco attraverso la musica. Un patrimonio che merita di essere sostenuto attraverso progetti concreti e una rete professionale capace di accompagnare gli artisti nel loro percorso.

«Scegli la musica live, scegli la musica d’autore, scegli la musica»

È questo il motto che sintetizza la filosofia di Arteneó e la sua attenzione alla qualità artistica. In un panorama musicale sempre più condizionato dalle dinamiche commerciali, dalla velocità dei contenuti digitali e dalle tendenze del momento, l’associazione sceglie di difendere l’autenticità degli artisti e il valore della musica suonata dal vivo. Per Marrelli, la qualità deve restare il criterio fondamentale nella selezione e nella promozione delle proposte artistiche. Contano la preparazione, il percorso professionale, la capacità di esprimersi attraverso un’esibizione dal vivo e la volontà di costruire un rapporto sincero con il pubblico.

Il richiamo a Dalla, Battisti, De André e De Gregori si inserisce proprio in questa prospettiva: riscoprire una musica nella quale la scrittura non sia soltanto un elemento accessorio, ma il cuore dell’espressione artistica. Una canzone capace di durare nel tempo nasce da parole, melodie e interpretazioni che riescono a parlare a pubblici diversi, anche a distanza di decenni. È questa la dimensione che Marrelli intende riportare al centro dell’attenzione, promuovendo artisti che abbiano qualcosa da raccontare e una propria identità musicale da difendere.

Un progetto che unisce musica, teatro e spettacolo

Il nuovo corso di Arteneó non si limita alla promozione musicale. L’associazione punta a costruire un catalogo articolato, capace di riunire diverse forme di espressione artistica: cantautori, gruppi musicali, street band, bande tradizionali, teatro e cabaret. Una varietà che permette di immaginare proposte differenti per feste di piazza, iniziative culturali, manifestazioni pubbliche, rassegne e appuntamenti dedicati al territorio.

L’obiettivo è diventare un interlocutore unico per Comuni, Pro Loco, comitati festa e organizzatori, offrendo un supporto che vada dalla scelta degli artisti agli aspetti logistici e tecnici necessari alla realizzazione degli eventi. Dalla progettazione dello spettacolo all’allestimento, dalla gestione delle esigenze organizzative alla promozione, la nuova Arteneó intende mettere a disposizione un insieme di competenze per rendere più semplice il lavoro di chi organizza e creare occasioni concrete per chi si esibisce. Un modello che punta a coniugare professionalità e attenzione alle peculiarità di ogni proposta artistica, senza perdere di vista il valore culturale dell’iniziativa.

Dalle bande di paese alla formazione dei giovani cantautori

Nel percorso personale di Trieste Marrelli c’è un legame profondo con le origini della propria formazione musicale: quello con le bande musicali, che l’artista ricorda con affetto e ironia definendole le bande «da paese». È un mondo che occupa un posto speciale nella sua storia, perché rappresenta una dimensione della musica legata alla comunità, alla condivisione e alla trasmissione delle competenze.

Le bande musicali sono luoghi nei quali generazioni diverse si incontrano, imparano ad ascoltarsi e scoprono il valore del lavoro collettivo. Una tradizione che continua a rappresentare una parte importante dell’identità culturale calabrese. Proprio da questa sensibilità nasce anche uno dei progetti in cantiere di Arteneó: un percorso rivolto ai ragazzi per avvicinarli al cantautorato. L’intenzione è offrire alle nuove generazioni strumenti per comprendere il processo creativo che porta alla scrittura di una canzone, stimolando la capacità di raccontare sé stessi, le proprie esperienze e il territorio attraverso la musica.

L’iniziativa acquista un significato particolare alla luce del richiamo di Marrelli alla grande canzone d’autore italiana. Trasmettere ai giovani il valore della scrittura significa aiutarli a scoprire che una canzone può essere molto più di un successo momentaneo: può diventare racconto, testimonianza e patrimonio condiviso. Un progetto che guarda al futuro senza dimenticare le radici, nella convinzione che la cultura musicale debba essere non soltanto promossa, ma anche trasmessa e coltivata.

Dalla Calabria al mondo: nuove opportunità per gli artisti

Tra gli obiettivi del nuovo corso c’è anche l’ampliamento della rete di contatti e delle possibilità di promozione, con uno sguardo rivolto all’Italia e all’estero. La costruzione di relazioni con organizzatori, istituzioni e realtà culturali può rappresentare uno strumento importante per favorire la circolazione delle proposte artistiche e portare la musica calabrese davanti a nuovi pubblici. In questa prospettiva, Arteneó ambisce a creare un collegamento tra gli artisti e le opportunità offerte da manifestazioni, iniziative culturali e contesti internazionali, comprese quelle legate alle comunità italiane all’estero.

Un orizzonte che richiama anche il percorso del Sabatum Quartet, realtà musicale legata alla valorizzazione delle sonorità popolari e della tradizione, attraverso un linguaggio capace di dialogare con il presente. È questa la prospettiva che accompagna il progetto di Arteneó: partire dalla Calabria, dalle sue storie e dalle sue espressioni artistiche, per costruire nuove occasioni di crescita e visibilità.

La passione come motore del cambiamento

L’intervento di Trieste Marrelli su RLB riporta al centro una questione che riguarda l’intero mondo della cultura: quale futuro può avere la musica se a essere premiata è soltanto quella che risponde alle esigenze commerciali del momento? La risposta che anima il progetto di Arteneó parte dalla convinzione che il talento abbia bisogno di essere accompagnato, sostenuto e valorizzato. La passione è fondamentale, ma deve poter contare anche su strumenti professionali, organizzazione e opportunità concrete.

È in questo equilibrio tra creatività e competenza che si inserisce il nuovo progetto dell’associazione: una realtà che vuole aiutare gli artisti a esprimere la propria identità senza rinunciare alla qualità, offrendo al tempo stesso agli organizzatori un punto di riferimento per costruire eventi capaci di lasciare un segno.

Per la Calabria, una regione ricca di tradizioni musicali e di energie creative, la valorizzazione degli artisti locali può rappresentare un investimento culturale importante. Significa dare spazio a nuove voci, riconoscere il lavoro di chi ha già maturato esperienza e mantenere vive forme di espressione che appartengono alla memoria collettiva. Il messaggio di Marrelli è un invito a riscoprire una musica che sappia andare oltre il presente e lasciare qualcosa a chi ascolta. Una musica fatta di parole che hanno un significato, melodie che emozionano e storie nelle quali riconoscersi.