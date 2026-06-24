In Calabria il “taxi sanitario”: autista senza costi per gli over 65 diretti alle visite mediche

ROMA – Un servizio di trasporto gratuito dedicato agli over 65 per accompagnarli alle visite specialistiche prenotate tramite Cup quando la struttura sanitaria si trova a una distanza superiore ai 15-20 chilometri dalla residenza. È questa la nuova misura annunciata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenuto a Roma all’evento “Il coraggio di innovare”, durante un confronto con Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber, al Centro Studi Americani.

Il taxi sanitario per gli over 65 diretti a visite mediche lontane

Secondo quanto illustrato dal governatore e vicesegretario nazionale di Forza Italia, l’iniziativa consentirà ai cittadini anziani di essere supportati negli spostamenti verso le strutture sanitarie, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle cure e contribuire anche alla riduzione delle liste d’attesa. «In Calabria è partita una nuova attività che farà discutere», ha dichiarato, spiegando che il servizio garantirà un autista ai cittadini over 65 che devono raggiungere visite a una certa distanza dal proprio comune.

Occhiuto ha collegato il progetto alle scelte di liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea adottate dalla Regione Calabria e poi estese a livello nazionale a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale. A suo avviso, l’apertura del mercato degli Ncc avrebbe prodotto effetti non solo sul turismo, ma anche sulla possibilità di sperimentare nuovi modelli di welfare territoriale.

Nel suo intervento, il presidente ha sottolineato come le liberalizzazioni non riguardino esclusivamente dinamiche economiche, ma possano incidere direttamente sulla qualità dei servizi ai cittadini, rendendoli più accessibili ed efficienti. Ha inoltre raccontato che l’iniziativa, nelle fasi iniziali, sta incontrando una certa diffidenza da parte degli utenti, alcuni dei quali faticano a credere alla gratuità del servizio.

Il governatore ha anche rivendicato le scelte politiche sul tema dei trasporti, ricordando le tensioni e le proteste seguite alla liberalizzazione del settore, e ha ribadito la necessità di portare avanti riforme anche quando risultano impopolari, se ritenute utili nel lungo periodo.

Resta però ancora da chiarire il funzionamento operativo del servizio: non sono stati infatti forniti dettagli su tempi di avvio, copertura territoriale, modalità di prenotazione e risorse economiche destinate alla sua attuazione nella fase iniziale.