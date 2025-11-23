Calabria, il Master unico in Italia che forma i professionisti del welfare e del Terzo settore

CATANZARO – La Calabria conferma il suo impegno per il welfare regionale e per la qualificazione dei professionisti del Terzo settore. È quanto emerso durante l’evento “Il ruolo del Terzo settore fra opportunità e sfide per la comunità”, che ha concluso il Master universitario dedicato al volontariato e al Terzo settore, interamente finanziato dalla Regione Calabria e unico nel suo genere in Italia. L’iniziativa rappresenta una scelta strategica del Governo Occhiuto, che punta a rafforzare le competenze, la rete e la formazione degli operatori sociali, considerati fondamentali per garantire un welfare efficiente, inclusivo e vicino ai cittadini.

Formazione e professionalità per un welfare moderno

L’assessore regionale all’Inclusione sociale, Sussidiarietà, Welfare, Pari opportunità e Benessere animale, Pasqualina Straface, ha sottolineato l’importanza di investire sulla formazione avanzata degli operatori sociali: “Un welfare moderno non vive solo di norme, ma anche e soprattutto di competenze. Abbiamo bisogno di operatori preparati, capaci di leggere il territorio, progettare interventi, dialogare con le istituzioni e lavorare in rete. Questa è la vera infrastruttura sociale della Calabria.” I progetti elaborati nei laboratori del Master saranno presentati in Cittadella e potranno diventare la base per nuove iniziative regionali nel campo del welfare.

Il ruolo centrale del Terzo settore

Secondo l’assessore Straface, il Terzo settore non è un mondo parallelo, ma una componente essenziale delle politiche sociali regionali: “Senza la capacità di ascolto e di intervento del Terzo settore, molte fragilità resterebbero invisibili. Il nostro compito è sostenerlo e valorizzarlo.” Il Master rappresenta un laboratorio concreto di formazione, co-progettazione e collaborazione tra istituzioni, università e operatori del Terzo settore, garantendo che ogni euro investito ritorni sotto forma di servizi più efficaci e vicini ai cittadini.

Investimenti e futuro del welfare calabrese

Il Governo Occhiuto ha confermato l’attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà e disagio, con investimenti continui in:

formazione degli operatori sociali rafforzamento degli enti territoriali progetti di co-programmazione con università e Terzo settore



“La crescita sociale della Calabria passa dalla costruzione di competenze e dalla condivisione delle responsabilità”, ha concluso Straface.