Calcio violento, emesso un Daspo per otto anni nei confronti di un tifoso

VIBO VALENTIA – Il Questore di Vibo Valentia, ha emesso un Daspo – Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive – nei confronti di soggetto appartenente al tifo organizzato della Vigor Lamezia. La misura, nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive.

I fatti, da cui trae origine il provvedimento, risalgono al 16 novembre scorso quando, in un’area adibita a parcheggio e riservata ai tifosi ospiti, al termine dell’incontro di calcio “Vibonese – Vigor Lamezia”, un uomo ha percosso violentemente con uno schiaffo un cittadino che in quel momento si trovava a transitare nella zona e totalmente estraneo alla manifestazione sportiva.

A seguito dell’episodio, gli accertamenti svolti dagli agenti della Digos della locale Questura hanno consentito di arrivare alla sua identificazione. Valutata la pericolosità della condotta per l’ordine e sicurezza pubblica posta in essere e il pericolo di reiterazione di tali comportamenti, nonché anche la circostanza che, in passato, il tifoso in questione era stato già destinatario di analogo provvedimento DASPO, il Questore, ha emesso il provvedimento per una durata di otto anni, con l’obbligo per il destinatario di comparire presso il Commissariato di Polizia di Lamezia, durante gli incontri di calcio della squadra lametina, per un periodo di due anni.