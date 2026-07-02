Cosenza sfida il caldo record con il verde urbano. Caruso rilancia: «Scelta strategica che guarda al futuro»

COSENZA – Il caldo record che sta investendo il Paese, senza risparmiare la Calabria e la città dei Bruzi, confermano quanto sia fondamentale investire sul verde urbano per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Una scelta che in città è stata avviata sin dall’insediamento dell’amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso che parlando della forestazione urbana come uno dei pilastri della propria azione di governo spiega: “Abbiamo deciso convintamente di fare del verde pubblico uno degli assi portanti della nostra azione amministrativa”.

Il verde urbano contro il caldo, Caruso: “Cosenza città più vivibile”

“Non si è trattato di un intervento estemporaneo né di una scelta legata all’immagine, ma di una precisa visione strategica di lungo periodo, orientata a rendere Cosenza una città più sostenibile, più vivibile e più attrezzata ad affrontare le conseguenze sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. Oggi, di fronte all’ondata di caldo eccezionale che stiamo fronteggiando, quella scelta dimostra in maniera concreta la sua efficacia. Il verde urbano non è un elemento accessorio, ma una vera e propria infrastruttura ambientale che incide sulla qualità della vita delle persone, sulla salute pubblica e sulla capacità delle città di adattarsi a fenomeni climatici estremi”.

“Gli oltre 2.950 alberi messi a dimora in questi anni rappresentano – prosegue Caruso – un investimento strutturale che continuerà a produrre effetti nel tempo: più ombra negli spazi urbani, miglioramento della qualità dell’aria, incremento della biodiversità e una riduzione progressiva dell’impatto delle isole di calore nei quartieri cittadini. Questo lavoro si inserisce in un percorso coerente che ci ha visti impegnati nella riqualificazione e nell’ampliamento del patrimonio verde, con interventi diffusi su tutto il territorio comunale e una programmazione che continua anche nei prossimi anni. È una scelta che guarda al futuro e che considera la difesa dell’ambiente una priorità assoluta dell’azione amministrativa”.

Una certificazione autorevole per la città

“Il sesto posto conquistato da Cosenza nel report Ecosistema Urbano 2025 – conclude il sindaco – rappresenta una certificazione autorevole del percorso intrapreso dalla nostra amministrazione. È vero, si tratta di un dato riferito allo scorso anno, ma oggi, alla luce dell’ulteriore lavoro svolto e degli interventi che continuano a essere realizzati, quel risultato assume un valore ancora maggiore”.