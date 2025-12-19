Area Urbana
Luci spente o semafori in tilt? Al via il call center per segnalare i guasti al Comune di Cosenza
Attivo il call center per segnalare guasti a illuminazione pubblica, semafori ed edifici comunali: interventi rapidi e monitoraggio continuo grazie al nuovo sistema di manutenzione
COSENZA – È stato attivato un call center dedicato alla segnalazione di guasti e malfunzionamenti della pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e degli impianti degli edifici comunali e degli istituti scolastici di proprietà del Comune di Cosenza.
Il servizio rientra nel Contratto di rendimento energetico relativo all’efficientamento energetico, alla fornitura dei vettori energetici e alla manutenzione degli edifici e degli impianti di pubblica illuminazione, realizzato attraverso un partenariato pubblico-privato (PPP) ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 36/2023.
A seguito dell’ingresso di Renovit Public Solutions S.p.A., operativo a partire dal 1° agosto 2025 alle ore 00:00, il Settore 7 – Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Infrastrutture e Pubblica Illuminazione del Comune di Cosenza comunica l’attivazione del numero verde 800 301 738, dedicato esclusivamente alle segnalazioni di:
guasti o malfunzionamenti della rete di pubblica illuminazione;
disservizi agli impianti semaforici;
malfunzionamenti degli impianti degli edifici comunali e degli istituti scolastici.
Grazie al nuovo sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria, gestito da Renovit S.p.A., tutte le segnalazioni verranno prese in carico immediatamente e gli interventi saranno effettuati entro tempi contingentati, garantendo maggiore efficienza e rapidità di risposta.
La rete di illuminazione e gli impianti sono inoltre monitorati da remoto, assicurando un controllo continuo e un ripristino tempestivo in caso di anomalie o disservizi.
Il Comune invita i cittadini a collaborare attivamente: in presenza di un lampione spento o di qualsiasi anomalia, è possibile contattare subito il numero verde 800 301 738.
La partecipazione della cittadinanza è fondamentale per contribuire a una città più sicura, moderna ed efficiente.
