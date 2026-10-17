Ionio
Caloveto e Rocca Imperiale, sospese le rate dei mutui dopo il maltempo di gennaio
La decisione, comunicata dall’Abi, estende anche a Caloveto e Rocca Imperiale la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui dopo il maltempo del 18 gennaio 2026
COSENZA – L’Abi ha diffuso una lettera circolare agli associati con la quale dà informativa della pubblicazione, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che estende ai Comuni di Trabia (Sicilia), Caloveto e Rocca Imperiale (Calabria) la possibilità di accedere alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui nell’ambito degli interventi adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno interessato la fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.
Sospensione mutui a Caloveto e Rocca imperiale: l’accordo
L’Ordinanza di sospensione della Protezione Civile fa riferimento all’accordo sottoscritto da Abi, Protezione Civile e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.
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