A Camigliatello arriva la casa di Babbo Natale: in Sila due giorni di magia per grandi e piccoli

A Camigliatello arriva la casa di Babbo Natale: in Sila due giorni di magia per grandi e piccoli

Il 20 e 21 dicembre bambini e famiglie potranno incontrare Babbo Natale, partecipare ad attività gratuite e visitare i mercatini artigianali. L’evento, promosso dalla Parrocchia dei Santi Roberto e Biagio, proseguirà per tutto il periodo festivo

4 minuti fa

Babbo Natale Camigliatello

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – A Camigliatello Silano l’atmosfera natalizia si accende con l’arrivo della “Casa di Babbo Natale”, un’iniziativa pensata per coinvolgere bambini e famiglie in due giornate di festa, il 20 e 21 dicembre, con la possibilità di salutare Babbo Natale dalle 17:00 alle 19:00. L’obiettivo dell’iniziativa è di offrire ai più piccoli un luogo in cui incontrarsi, giocare e divertirsi, trascorrendo del tempo insieme in un ambiente accogliente e suggestivo. Magari anche con la speranza di avere la neve che possa rendere unica l’occasione.

Mercatini-di-Natale

Babbo Natale e mercatini

Tutte le attività previste sono gratuite e i bambini potranno partecipare liberamente secondo i propri ritmi e interessi. Accanto alla Casa di Babbo Natale saranno allestiti anche mercatini natalizi di artigianato, con prodotti realizzati a mano, oltre a diverse iniziative pensate per i più golosi, tra cui giornate a tema dedicate alle tradizioni culinarie del periodo.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia dei Santi Roberto e Biagio, coordinata dal parroco Raffaele Di Donna insieme al consiglio pastorale, che ha voluto creare un momento di comunità e condivisione in uno dei luoghi simbolo della Sila. La “Casa di Babbo Natale”, infine, resterà aperta per tutto il periodo delle feste, proponendo un calendario ricco di appuntamenti che accompagneranno residenti e visitatori lungo tutte le festività natalizie.

