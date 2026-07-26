Camigliatello Silano: 15 giorni di eventi per la Festa della Vergine Maria Assunta in Cielo

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Camigliatello Silano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate. Dal 1° al 15 agosto 2026 la Parrocchia Santi Roberto e Biagio ospiterà la tradizionale Quindicina e Festa della Vergine Maria Assunta in Cielo, unendo celebrazioni religiose, momenti di preghiera e un ricco programma di eventi aperti a residenti e turisti.

«Dal 1° al 15° agosto la Chiesa ci offre un tempo prezioso di preghiera, ascolto e conversione – dichiara il parroco, don Raffaele Di Donna – Guidati dalla luce di Maria, alziamo lo sguardo al cielo per rinnovare la nostra Speranza. Vi aspetto per camminare insieme».

Camigliatello Silano: fede, musica ed eventi

Tra gli appuntamenti più importanti del calendario religioso figurano la processione inaugurale sabato 1° agosto con l’accensione delle luminarie, la Santa Messa solenne del 2 agosto presieduta dall’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato, e la celebrazione dell’Inno Akatistos del 7 agosto. Il momento centrale sarà il 15 agosto, giorno della Solennità dell’Assunta, con celebrazioni, processione sul corso principale e lo spettacolo pirotecnico conclusivo alle 23.30.

Accanto al programma religioso, Camigliatello Silano proporrà numerose iniziative civili e di intrattenimento. Grande spazio sarà dedicato ai giovani con l’Associazione 87052, protagonista il 7 agosto di una giornata all’insegna dello sport con la prima manifestazione di mountain bike, la gara podistica della “Madonna Assunta” e la “piazza dei Giochi” per bambini e adulti.

Il cartellone musicale porterà sul corso principale diversi appuntamenti:

– il 9 agosto lo spettacolo della tribute band “Bee Gees”,

– il 12 agosto il gruppo “Dance Tarantella” in collaborazione con il Transumanza Festival,

– il 13 agosto i “Giorni Infiniti” – Pooh Tribute Band,

– il 14 agosto il Fiordaliso Tour 2026.

La festa sarà anche un’occasione per valorizzare le tradizioni gastronomiche del territorio con le sagre dedicate ai prodotti tipici. In programma la Sagra dei Culurialli (1, 2, 11 e 13 agosto), la Sagra dei Bomboloni (9 e 14 agosto) e la Sagra dei Panzerotti (12 agosto). Durante tutti i giorni dei festeggiamenti sarà inoltre presente su Via Roma la tradizionale Pesca di Beneficenza. La manifestazione si concluderà nella notte di Ferragosto con lo spettacolo pirotecnico.