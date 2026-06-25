Camigliatello Silano: previsto il restyling del corso principale. Marciapiedi più ampi e nuovi arredi urbani

CAMIGLIATELLO SILANO – Dopo il completamento dell’isola pedonale, il corso principale di Camigliatello Silano, nei prossimi mesi sarà oggetto di nuovi lavori di riqualificazione, rendendolo più moderno, accogliente e funzionale per residenti e turisti. Con il nuovo intervento, il corso principale sarà completamente rinnovato attraverso la realizzazione di marciapiedi più ampi rispetto a quelli attuali, l’installazione di nuovi arredi urbani e spazi pubblici, preservando comunque, il traffico veicolare su via Roma.

Camigliatello Silano. Il corso principale sarà completamente rinnovato

Con questi ulteriori lavori che inizieranno nei prossimi mesi, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale, è quello di favorire una migliore fruibilità dell’area, incrementando la sicurezza dei pedoni e creando un ambiente più armonioso e attrattivo.

“Dopo la realizzazione della nuova Piazza Misasi e con il completamento dell’isola pedonale– ha affermato il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco– si compie un ulteriore passo in avanti verso il rinnovamento del cuore di Camigliatello. La riqualificazione del corso principale contribuirà a migliorare la qualità urbana e a valorizzare ulteriormente l’immagine della località turistica”. Un ruolo determinante è stato svolto dal GAL Sila, che ha supportato l’iter finalizzato all’ottenimento del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera.

“L’intervento – ha spiegato ancora il sindaco Monaco- rappresenta un investimento strategico non solo sotto il profilo urbanistico, ma anche per il rilancio economico e turistico dell’intera area. Siamo certi – conclude sempre il primo cittadino – che un centro più moderno, accessibile e curato potrà infatti contribuire a rafforzare l’attrattività di Camigliatello Silano, sostenendo soprattutto le attività commerciali”.