Torna la campagna di Natale della Fondazione Telethon con i Cuori di cioccolato: in Calabria 180 punti

CATANZARO – La Fondazione Telethon torna in piazza i prossimi 20 e 21 dicembre per la campagna di Natale e per la maratona che, come di consueto, si svolgerà sulle reti Rai dal 14 al 21 dicembre. Tanti gli appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

In tutta Italia, e anche in Calabria, il 20 e 21 dicembre sarà possibile trovare oltre 4.500 punti di raccolta nei quali poter ricevere i Cuori di cioccolato a fronte di una donazione minima di 15 euro. In Calabria saranno 181 i punti di raccolta nei quali poter trovare i Cuori dedicati alla ricerca.

A distribuirli saranno gli oltre 9.000 volontari di Fondazione Telethon, di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, di AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue, di Anffas – Associazione Nazionale di Famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, di UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, di Azione Cattolica Italiana, e le edicole aderenti al SI.NA.GI – Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia.

Telethon, i cuori di cioccolato che offrono speranza e futuro

I Cuori di cioccolato di Telethon rappresentano il regalo perfetto per Natale. Un dono goloso e che fa felice chiunque sostenendo nello stesso tempo la ricerca scientifica sulla malattie rare che dona speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone affette da una malattia genetica rara, e alle loro famiglie.

I Cuori sono disponibili nei classici gusti cioccolato fondente e al latte, sono racchiusi in due magnifiche scatole scrigno con chiusura magnetica, declinate nei colori rosso (per il fondente) e verde (per il cioccolato al latte), ideali per essere conservate e riutilizzate.

Ogni confezione contiene 15 cioccolatini grandi a forma di cuore avvolti in un incarto colorato con stampate dolcissime dediche che parlano di affetto, impegno e speranza. È possibile trovare i Cuori di cioccolato anche sullo shop online di Fondazione Telethon.

La campagna di quest’anno è dedicata alla rarità, in tutte le sue sfumature: quella che incanta, come una meraviglia della natura, e quella che fa paura, come una malattia genetica che nessuno conosce, che nessuno studia. “Ognuno di noi – fa sapere la Fondazione – può trasformare questa paura in speranza, sostenendo la ricerca”.