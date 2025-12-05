Sequestrati 7 cani e 60 gatti nel Cosentino: fango, deiezioni e carenze igienico-sanitarie. Una denuncia

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La polizia provinciale ha sequestrato 7 cani e 60 gatti detenuti in condizioni ritenute incompatibili con il loro benessere. L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi a Corigliano-Rossano su disposizione del Comandante Magg. Rosario Marano e nell’ambito del programma di controllo e tutela del territorio voluto dalla Presidente della Provincia, Succurro.

Cani e gatti malnutriti e senza riparo, la segnalazione

La segnalazione era arrivata dall’associazione Noetaa ODV, che ha accompagnato gli agenti insieme al personale veterinario dell’Asp di Cosenza. Sul posto, è stata riscontrata una situazione definita “critica”: i box dei cani erano privi di riparo, con terreno costantemente umido, presenza di fango, deiezioni e materiali pericolosi. Molti animali presentavano lesioni podali, alcuni anche ferite compatibili con morsi, e diversi apparivano malnutriti. In un caso è stata rilevata anche una lesione all’occhio.

Condizioni non migliori per i 60 gatti domestici, anch’essi detenuti in modo irregolare e contrario alle norme che regolano la tutela degli animali. Gli animali sono stati posti sotto sequestro penale, convalidato dalla Procura di Castrovillari: i cani sono stati trasferiti in una struttura idonea per le cure, mentre i gatti sono stati affidati in custodia giudiziale alla stessa Noetaa. Contestate anche sanzioni amministrative per l’assenza dei microchip obbligatori sui cani.

Una persona è stata denunciata, in stato di libertà, per le ipotesi di maltrattamento e detenzione incompatibile con la natura degli animali. La sua posizione, come precisato dalla Polizia Provinciale, sarà valutata nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.