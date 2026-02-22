Caos traffico a Rende, l’affondo di Garritano: “Città ostaggio di modelli urbanistici superati da decenni”

RENDE (CS) – La viabilità a Rende, in particolare il traffico nel cuore pulsante di Roges, continua ad alimentare il dibattito anche politico. Gianluca Garritano, consigliere comunale del centrodestra, che punta il dito contro le recenti scelte dell’Amministrazione Comunale. Secondo l’esponente dell’opposizione, la gestione della mobilità urbana starebbe trasformando la città in un perenne ingorgo, con ripercussioni gravissime su residenti e attività commerciali.

Traffico e caos “Rende torna al passato, viabilità al collasso”

Il fulcro delle critiche riguarda la gestione di Via Kennedy e le decisioni sulla viabilità in quella zona attuate durante il periodo natalizio, che sembrano essere diventate strutturali nonostante le lamentele. Garritano definisce la situazione “surreale“, descrivendo “una quotidianità fatta di incroci trasformati in imbuti e tempi di percorrenza raddoppiati. Invece di progettare la città del domani – spiega il consigliere comunale – stiamo assistendo a un vero e proprio ritorno al passato. Mentre l’Europa elimina semafori e punta su rotatorie intelligenti e fluidificazione dei flussi, a Rende si scelgono modelli urbanistici superati da decenni“.

La zona di Roges, da sempre centro nevralgico degli scambi e del commercio dell’area urbana, sta soffrendo particolarmente il cambio di rotta sulla viabilità. La mancanza di una strategia complessiva, secondo il consigliere, starebbe complicando la vita a chi nella città vive e lavora.

“Il futuro non può essere un ingorgo”

L’opposizione non si limita alla critica, ma chiede un’inversione di marcia immediata. Per Garritano, “una buona amministrazione ha il dovere di monitorare gli effetti delle proprie scelte e, se necessario, avere il coraggio di correggerle. Il futuro non dovrebbe essere un ingorgo – conclude il consigliere. Chiediamo correttivi immediati per restituire fluidità alla circolazione. Rende merita di andare avanti, di semplificare la vita delle persone e non di complicarla con scelte ideologiche o superate.”