Caos treni in Calabria, il M5S all’attacco: «Servizi insufficienti, la Regione intervenga»

CATANZARO – Lavori, disagi e treni cancellati all’improvviso. Il Movimento 5 Stelle interviene sullo stato della mobilità ferroviaria calabrese, presentando un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere chiarimenti e soluzioni ai continui disagi provocati dai lavori sulle principali linee ferroviarie del territorio. A renderlo noto il parlamentare Riccardo Tucci e la neoconsigliera regionale Elisa Scutellà.

Caos treni e disagi per i viaggiatori

«Nei giorni scorsi si sono registrati problemi alla circolazione dei treni in diverse zone della Calabria per lavori sulla linea ferrata. A seguito di ciò abbiamo prodotto un’interrogazione rivolta al presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, per sapere quali iniziative intenda assumere la Regione Calabria per ovviare ai disagi dei viaggiatori», dichiarano Tucci e Scutellà.

I rappresentanti del M5S ricordano come siano attualmente in corso interventi di potenziamento infrastrutturale tra Vibo-Pizzo e Mileto, oltre a lavori di manutenzione straordinaria sulla Lamezia–Catanzaro Lido. «Per tali motivi – spiegano – si stanno verificando modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Tirrenica via Tropea, fra Lamezia e Catanzaro Lido, e tra Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo. Questi lavori comportano disagi ai viaggiatori, consistenti in cambi di orari, allungamento dei tempi di percorrenza e improvvise cancellazioni dei treni».

L’alternativa “inadeguata”

Una situazione aggravata dall’assenza di adeguati servizi alternativi: «Purtroppo i disservizi non risultano sufficientemente compensati da bus sostitutivi, come accaduto il 25 novembre alla stazione di Vibo-Pizzo con la cancellazione improvvisa del regionale delle 7.35 diretto a Reggio Calabria».

Alla luce della criticità, il M5S chiede un intervento urgente della Regione: «La mobilità ferroviaria rappresenta un servizio essenziale per i calabresi. Abbiamo chiesto quali provvedimenti si intendano assumere per garantire agli utenti un’adeguata attivazione di bus sostitutivi con orari coordinati, fermate capillari e idonea informazione». Tucci e Scutellà concludono sollecitando risposte rapide e misure concrete per tutelare i pendolari e ridurre i disagi che da settimane penalizzano lavoratori, studenti e viaggiatori in tutta la regione.