COSENZA – Come è ormai noto, sarà Brunori Sas ad esibirsi in piazza dei Bruzi, per il Capodanno 2026 a Cosenza. Una notte di San Silvestro che profuma di Calabria e che sarà scandita dalle note e dalla voce di un figlio di Cosenza che accompagnerà quanti arriveranno in piazza per la notte più lunga dell’anno.

Il 31 dicembre, Brunori Sas sarà nella sua città per salutare l’arrivo del nuovo anno con un grande live ricco di sorprese. Tutti i dettagli dell’evento saranno illustrati, domani, lunedì 24 novembre, alle ore 10.30, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco di Cosenza Franz Caruso, la consigliera delegata alla Cultura Antonietta Cozza, il cantautore Dario Brunori e la referente comunicazione Picicca, Ester Apa.

Capodanno 2026 a Cosenza con Brunori ed i suoi 15 anni di successi

Oltre quindici anni di carriera, numerosi successi discografici e altrettanti tour sold out nei club, teatri, palasport e arene: Brunori Sas è tra i più apprezzati artisti della scena cantautorale contemporanea, spiccando per la sua inconfondibile profondità e ironia, unite ad una poetica capace di trasformare la quotidianità in pura emozione.

Dopo la partecipazione da protagonista al 75esimo Festival di Sanremo con il brano certificato Oro “L’albero delle noci” (podio finale e Premio Bardotti per il Miglior Testo), la pubblicazione per Island Records dell’omonimo album in dieci tracce già Disco d’Oro, e la traversata live a colpi di sold out sui palchi dei palasport italiani, Brunori Sas ha portato il suo mondo di cantautore sul palco del Circo Massimo di Roma lo scorso 18 giugno e all’Arena di Verona, ad ottobre, per gli speciali appuntamenti Live con Orchestra, prodotti da Vivo Concerti.

Anche l’estate ha visto L’albero delle noci dare i suoi frutti: Dario Brunori ha animato le principali arene e rassegne musicali d’Italia con le date a cielo aperto de “L’Albero delle noci Tour estate 2025”. A dicembre calcherà i palchi delle più importanti capitali musicali del continente con le 7 date del tour europeo.