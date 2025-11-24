Capodanno 2026, Cosenza ballerà con Brunori: «Tireremo fuori la parte brunoriana più divertente»

COSENZA – Il conto alla rovescia per il Capodanno 2026 a Cosenza è ormai iniziato. Parte da oggi il countdown ufficiale verso la notte più lunga dell’anno che si scriverà con Brunori Sas. Un nome, il suo, circolato da tempo, qualche giorno fa poi la conferma da parte del Comune e oggi la presentazione ufficiale a Palazzo dei Bruzi con una conferenza stampa alla presenza del sindaco Franz Caruso e di Dario Brunori.

Caruso ha rigraziato Brunori e si è detto estremamente soddisfatto della scelta fatta per un capodanno molto significativo, non solo a livello artistico ma valoriale. Ha ammesso di aver rincorso molto e a lungo l’artista, molto ricercato a livello nazionale, ma alla fine la missione è stata compiuta. “Dario Brunori rappresenta la cosentinità pura, anche dal punto di vista dei valori, quelli dell’accoglienza, della solidarietà, della vicinanza che sono contenuti non solo nei suoi testi, ma che dimostra nella sua vita come uomo. Siamo soddisfatti di lui come artista ma soprattutto come uomo”.

Questo è stato un anno molto particolare per l’artista, fatto di un grande exploit a livello nazionale ed europeo. Caruso ha spiegato che sui social erano nate molte lamentele sul fatto che nel 2026 Brunori non avesse incluso nel suo tour la Calabria ma non era cosi. “Noi lo sapevamo in anteprima perché già da tempo avevamo deciso di fare questo Capodanno qui a Cosenza con lui ed ecco che sarà non solo la fine del 2025, ma l’inizio del 2026 dalla Calabria”.

Capodanno 2026 a Cosenza solidale con Brunori

Come il sindaco ha specificato quello di quest’anno sarà un capodanno diverso da tutti gli altri, non solo per lo spettacolo che Brunori sta organizzando, presentato e coadiuvato dalla presentatrice Francesca Russo che intratterà il pubblico anche nel pre-concerto. Quello del 2026 per Cosenza sarà un “caopodanno solidale, Dario devolverà il suo cachet a cinque associazioni di volontariato locali che operano nella nostra città”.

Caruso ha preso l’occasione per ringraziare tutte le 1200 associazioni di volontari che operano sul territorio di Cosenze e ai 12.000 volontari “grazie ai quali è stato non dico più facile, ma si è riuscito a dare più risposte a quella parte della nostra comunità che ha sofferto più di tutti la pandemia e le conseguenze del Covid, quella parte emarginata, quella parte sofferente, quella parte debole della società che difficilmente le istituzioni avrebbero potuto aiutare”.

Nel lasciare la parola proprio all’artista Caruso ha lanciato il claim del Capodanno: “Brunori incanta Cosenza”.

Brunori e la rinascita

La scelta fatta dall’artista rispetto alle associazioni di volintariato che sono “Gli altri siamo noi”, “L’Arca di Noè”, “La spiga”, “La Terra di Piero” “San Pancrazio” è quella di “mondi vicini” che lo stesso già frequenta. Si tratta di realtà che si occupano di orientamento e recupero scolastico, percorsi di autonomia e reinserimento lavorativo, attraverso i quali saranno realizzati dei laboratori creativi.

Brunori ha spiegato che non ha voluto creare una “donazione una tantum” ma creare “uno start per creare dei laboratori creati per coinvolgere anche altri artisti per fare un lavoro sulla cultura, unico lavoro che possiamo noi artisti”.

Poi Brunori ha parlato del suo anno in musica: “un anno incredibile. Sono partito da casa per una sorta di avventura, da Sanremo che mi ha creato un exploit, questao mi ha permesso di ricevere un grande affetto e rafforzare il rapporto con il territorio, un mix tra l’orgoglio della nostra calabresità ma anche come un’opportunità perchè a volte le cose migliori vengono dagli ambienti periferici”.

Sul suo percorso Brunori ha detto: “è stato un percorso personale. Ma posso dire, simbolicamente un percorso ideale che non è solo quello di quest’anno, ma di tutta una carriera che parte dal 2009, con la fatica ma anche la gioia di questo lungo percorso per arrivare poi a quello che è il successo. Che per me è successo è proprio averlo, non un discorso numerico, ma averlo ottenuto proprio con il tempo giusto. È proprio sfidando l’idea che questa condizione di vivere qui, di stare qui, di partire. Forse per forza di cose, certo, ci vuole più tempo, ci vuole più fatica, però poi la gioia è maggiore. Tornare adesso a casa, come diceva giustamente il sindaco, non per chiudere, ma per creare proprio quel momento in cui in realtà la chiusura diventa una rinascita, mi sembra simbolicamente una cosa bellissima e sono felicissimo di farlo a Cosenza perché chiaramente sono di qua”.

E sullo spettacolo in piazza? Brunori assicura “Tireremo fuori tutta la parte più divertente brunoriana”.