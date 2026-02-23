Capotreno Trenitalia sanzionato per attività sindacale in Calabria. Avs: “Illegittima e intimidatoria”

COSENZA – Un capotreno di Trenitalia in servizio presso la direzione regionale Calabria è stato “sanzionato dopo la sua attività sindacale”. E’ quanto rende noto il deputato di Avs, Franco Mari, giudicando questa misura “illegittima” e spiegando di aver anche depositato, lo scorso 11 febbraio, una interrogazione. “Esprimiamo la nostra solidarietà – afferma – al capotreno di Trenitalia, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, illegittimamente sanzionato dopo la sua attività sindacale.

Capotreno sanzionato per attività sindacale, interrogazione Avs

L’uomo ha ricevuto, nel corso del 2025, quattro contestazioni disciplinari per la sua partecipazione a una riunione sindacale e per avere inoltrato comunicazioni di servizio ai superiori e alle rappresentanze sindacali aziendali, in relazioni a disservizi, sicurezza e condizioni di lavoro del personale di bordo. Un uso sproporzionato dello strumento disciplinare che appare gravemente intimidatorio”.

“Dai ministri del Lavoro, dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti, stiamo ancora aspettando una risposta all’interrogazione che – prosegue l’esponente di Avs – ho depositato lo scorso 11 febbraio. Siamo di fronte a comportamenti discriminatori inaccettabili tesi a intimidire e a criminalizzare il personale ferroviario”. “Aspettiamo risposte puntuali perché non accettiamo che – conclude Mari – le libertà sindacali continuino a essere sistematicamente minacciate”.