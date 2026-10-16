Capovaticano Resort Thalasso Spa nella Guida Michelin 2026. E la stagione si chiude con “Ultimo sole d’autunno”

RICADI (VV) – La quiete ritrovata della Costa degli Dei, i tramonti infuocati che incorniciano il profilo di Stromboli e il tepore dell’autunno calabrese. Si preannuncia una settimana all’insegna della convivialità e del relax quella in programma dal 25 ottobre al 1° novembre 2026 al Capovaticano Resort Thalasso Spa, pronta a salutare la stagione turistica con la speciale iniziativa “Ultimo sole d’autunno”. A fine ottobre le spiagge ai piedi del promontorio ritrovano un’atmosfera intima e suggestiva, ideale per chi desidera concedersi una pausa lontano dal caos estivo, immersi nella luce calda del Tirreno.

Benessere vista mare: Capovaticano Resort Thalasso Spa e i rituali autunnali

Il mare rimane il filo conduttore dell’intera proposta di soggiorno. Il paesaggio costiero accompagna gli ospiti sia durante i bagni nella piscina esterna riscaldata, sia all’interno delle vasche con acqua marina della Thalasso Spa. Le giornate trascorrono tra sessioni di yoga e pilates, partite nei campi da tennis e passeggiate sulla battigia, per poi ritrovare l’equilibrio nel percorso benessere interno e nei trattamenti personalizzati.

Tra le proposte di punta della spa spicca l’Autumn Sun Ritual, un trattamento ispirato proprio ai colori e alle sfumature del Mediterraneo autunnale. Il rito prevede un delicato gommage rigenerante per la pelle, seguito da un massaggio lento e avvolgente scandito da note aromatiche marine.

Sapore e musica: il brunch del 1° novembre e la cena a buffet

L’evento di chiusura darà ampio spazio anche alla gastronomia d’eccellenza:

Sabato 31 ottobre (dalle ore 19:30): una cena a buffet tematica dedicata al connubio tra i sapori del mare Tirreno e i prodotti della terra calabrese aperta, su prenotazione, anche agli ospiti esterni che non soggiornano nel resort

Domenica 1° novembre (dalle ore 11:00): il grande brunch con bollicine e DJ set presso il Ristorante Stromboli. Affacciato direttamente sul mare, il ristorante aprirà le sue porte anche ai visitatori esterni che non soggiornano nel resort, offrendo un’occasione unica per condividere insieme il brindisi di fine stagione.

Il sigillo di una stagione da record: l’ingresso nella Guida MICHELIN 2026

Il saluto alla stagione autunnale suggella un anno particolarmente significativo per la struttura ricettiva della Costa degli Dei, segnato dall’ufficiale ingresso del Capovaticano Resort Thalasso Spa nella Selezione 2026 della Guida MICHELIN. Un prestigioso traguardo che la proprietà e la direzione hanno voluto dedicare all’intero staff e al lavoro quotidiano di tutte le figure professionali che garantiscono ogni giorno elevati standard di accoglienza e qualità nel panorama dell’ospitalità calabrese.

Foto Copertina Tommaso Pugliese