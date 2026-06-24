Carabinieri forestali recuperano un cane smarrito, attivate le procedure per rintracciare il proprietario

CINQUEFRONDI (RC) – Intervento a lieto fine dei Carabinieri Forestali nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, dove è stato recuperato un cane smarrito trovato mentre vagava in stato di evidente disorientamento. L’episodio si è verificato durante un servizio di vigilanza ambientale svolto dal Nucleo Carabinieri “Parco” di Mammola lungo la Strada Provinciale n. 5, nel comune di Cinquefrondi.

Il ritrovamento del cane a Monte Cucolo

I militari hanno individuato l’animale in località Monte Cucolo, area ricadente all’interno del perimetro del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Si trattava di un esemplare di Epagneul Breton che appariva spaesato e in difficoltà, con il rischio di esporsi ai pericoli della circolazione stradale o di addentrarsi nell’area boschiva circostante. I Carabinieri Forestali sono intervenuti immediatamente, mettendo in sicurezza il cane e scongiurando possibili conseguenze per l’animale.

Attivata la procedura per rintracciare il proprietario

Una volta recuperato, i militari hanno provveduto a verificare la presenza del microchip identificativo, passaggio fondamentale per risalire al proprietario dell’animale. Contestualmente sono state attivate le procedure previste dalla normativa, con il coinvolgimento del Servizio Veterinario competente e degli enti territoriali interessati.

Il cane è stato quindi affidato al personale specializzato del canile convenzionato con il Comune di Cinquefrondi, in attesa del completamento delle attività necessarie per il ricongiungimento con il proprietario.

L’operazione rientra nelle attività quotidiane di controllo, tutela ambientale e presidio del territorio svolte dai Nuclei Carabinieri Forestali all’interno del vasto comprensorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Un lavoro che non riguarda soltanto la protezione dell’ambiente e della fauna selvatica, ma anche la salvaguardia degli animali domestici e la sicurezza delle persone che vivono o frequentano il territorio del Parco.