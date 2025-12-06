Privo di autorizzazione paesaggistica, Carabinieri di Cosenza sequestrano un albergo

CIRO’ MARINA (KR) – Era privo di autorizzazione paesaggistica e per questo è stato sequestrato dai carabinieri a Cirò Marina. Si tratta di un albero in costruzione che, secondo quanto accertato dai militari del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Cosenza, si trova all’interno della fascia di rispetto compresa nei 300 metri dalla battigia.

La struttura sequestrata, realizzata in cemento armato e disposta su tre piani fuori terra e ancora allo stato rustico, ha una superfice complessiva di 600 metri quadri e un volume di 1000 metri cubi.

Albergo sotto sequestro e 3 persone indagate

Da quanto emerso dalle indagini l’immobile sarebbe stato destinato a bed & breakfast ma i militari del Nucleo di Cosenza hanno bloccato tutto eseguendo un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica. In tutto 3 le persone indagate la cui posizione è al vaglio della Procura della Repubblica di Crotone.