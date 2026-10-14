Psicosi carburanti: assalto ai distributori di benzina da Cosenza a Rende. Ma le autocisterne stanno rifornendo

COSENZA – assalto ai distributori di benzina e nn mercoledì di pura psicosi con viabilità in tilt da Cosenza a Rende, da Mendicino e Bisignano e in quasi tutti i comuni della provincia di Cosenza. Dalle prime ore della giornata, centinaia di automobilisti si sono messi in colonna davanti alle stazioni di servizio per fare il pieno di carburante, provocando lunghe file, rallentamenti al traffico cittadino e l’esaurimento temporaneo del gasolio in diversi impianti, in particolare presso i distributori a marchio ENI. A scatenare il panico tra gli automobilisti è stato il classico effetto catena innescato dalle notizie di un possibile blocco dei rifornimenti alle stazioni da oggi e fino al 20 ottobre.

Assalto ai distributori di benzina

«Da fonti interne vi comunico che da oggi e fino al giorno 20 in Calabria non arriverà più benzina. Quindi se dovete fare rifornimento fatelo oggi». Questo un messaggio inoltrato ieri sera su diversi gruppi WhatsApp e diventato virale. Tanto è bastato per spingere centinaia di cittadini a prendere d’assalto le pompe di benzina per timore di rimanere a secco.

Il rischio di difficoltà di approvvigionamento si potrebbero registrare a livello regionale e sarebbero legate alla protesta dei lavoratori dell’ex Ilva e al conseguente blocco degli accessi alla raffineria Eni di Taranto, uno dei principali hub di distribuzione per il Sud Italia. Tuttavia, la situazione di stallo alle cancellate pugliesi non ha determinato alcuna interruzione totale dei rifornimenti in Calabria.

I benzinai: «le consegne proseguono»

A gettare acqua sul fuoco sono gli stessi gestori degli impianti di rifornimento di Cosenza e Rende. Raggiunti dalle testimonianze dirette sul campo, i benzinai hanno confermato che al momento non esiste alcun blocco della distribuzione: Le autocisterne stanno viaggiando e oggi hanno rifornito regolarmente i distributori sul territorio provinciali. L’esaurimento del diesel registrato in alcune stazioni è da attribuirsi esclusivamente all’eccezionale ed improvviso picco di domanda generato. Le scorte vengono progressivamente reintegrate con l’arrivo delle autocisterne