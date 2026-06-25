Carcere di Cosenza, rimossi i pannelli di plexiglass. Caruso: «Atto atteso e necessario»

COSENZA – L’appello per il Carcere di Cosenza era partito quasi un anno fa da parte della Camera Penale e oggi il traguardo è stato raggiunto. Il sottosegretario alla Giustizia, Alberto Balboni, attraverso l’intervento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carmine De Michele, ha disposto l’immediata rimozione dei pannelli in plexiglass installati alle finestre del carcere di Cosenza “Sergio Cosmai”.

Rimossi i pannelli di plexiglass dal carcere di Cosenza, l’annuncio di Caruso

Lo fa sapere il sindaco della città dei Bruzi, Franz Caruso esprimendo vivo apprezzamento per la decisione: “Si tratta di un provvedimento importante, atteso e necessario – ha dichiarato il primo cittadino – che va nella direzione del rispetto della dignità della persona e del miglioramento delle condizioni di vivibilità all’interno dell’istituto penitenziario. Desidero esprimere apprezzamento per la sensibilità istituzionale dimostrata dal Governo e rivolgere un plauso al senatore Orsomarso che ha rappresentato con attenzione e tempestività una questione che da tempo era stata segnalata da più parti”.

Da sempre vicino alle tematiche legate alla tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, Caruso ha ricordato l’impegno profuso dall’amministrazione comunale su questi temi, a partire dall’istituzione del Garante comunale dei diritti delle persone detenute ed in particolare sul carcere di Cosenza. “Come sindaco e come avvocato penalista – ha sottolineato – ho sempre ritenuto che la qualità di una democrazia si misuri anche dalla capacità delle istituzioni di garantire i diritti fondamentali di chi vive una condizione di restrizione della libertà personale. Per questa ragione il Comune di Cosenza è stato tra i primi a istituire il Garante comunale delle persone private della libertà personale e ha costantemente sostenuto iniziative finalizzate a migliorare le condizioni di vita all’interno del carcere cittadino”.

“Una risposta concreta ad un’esigenza reale”

Il sindaco Caruso ha, quindi, ribadito la necessità di continuare a mantenere alta l’attenzione sulle condizioni detentive e sul rispetto della funzione rieducativa della pena sancita dalla Costituzione: “Negli anni abbiamo più volte richiamato l’attenzione sul fatto che la popolazione detenuta non possa essere privata della propria dignità e che la funzione costituzionale della pena debba restare quella del recupero e del reinserimento sociale della persona. Abbiamo denunciato criticità strutturali, problemi legati al sovraffollamento e alla necessità di assicurare condizioni di vita rispettose dei diritti umani, nella convinzione che sicurezza e umanità possano e debbano procedere insieme”.

Per Caruso, il provvedimento adottato nel carcare di Cosenza rappresenta un segnale concreto e positivo, frutto della collaborazione tra istituzioni diverse accomunate dall’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali:”La rimozione dei pannelli in plexiglass – ha concluso – rappresenta oggi una risposta concreta a un’esigenza reale. È la dimostrazione che quando le istituzioni dialogano e collaborano, al di là delle appartenenze politiche, si possono raggiungere risultati significativi nell’interesse delle persone e della collettività”.