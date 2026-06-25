Carenza idrica a Cosenza, i residenti di Donnici: «Sì ai controlli, ma verifiche anche sulla rete»

COSENZA – Di carenza idrica e disagi a Donnici aveva parlato nelle scorse ore il Comune di Cosenza, avvisando i cittadini che sarebbero scattati dei controlli stringenti su tutto il territorio interessato per verificare i consumi anomali riscontrati dalle verifiche fatte. Una scelta, quella dell’amministrazione, che i residenti accolgono con favore come fanno sapere tramite il Comitato Tutela e Valorizzazione dell’Area Collinare a Sud di Cosenza ma che richiede però, dicono, una riflessione più ampia.

Residenti di Donnici su carenza idrica “non abbiamo nulla da nascondere”

Per i residenti è necessario precisare “che il problema non riguarda esclusivamente le contrade citate, ma interessa un territorio molto più ampio, comprendente numerose località collinari e l’intero asse di Via Giovanni Macchione con le relative traverse”. Sui controlli, poi, i cittadini invitano il sindaco, gli assessori competenti e le forze dell’ordine “ad estendere le verifiche a tutto il territorio interessato. Non abbiamo nulla da nascondere – precisano – e garantiremo la massima collaborazione e trasparenza”.

Per i residenti “le verifiche non possano riguardare esclusivamente gli utenti. È doveroso accertare con la stessa attenzione anche le condizioni della rete idrica e le eventuali criticità gestionali che negli anni hanno contribuito ad aggravare il problema” chiedendo “chiarezza sullo stato della nuova rete idrica realizzata dalle precedenti amministrazioni, che secondo quanto riferito da numerosi cittadini non sarebbe mai entrata pienamente in funzione, continuando a gravare sulla vecchia condotta”.

Allo stesso modo, fanno presente i cittadini tramite il Comitato “non possono essere ignorate le numerose perdite idriche presenti sul territorio, spesso segnalate dai cittadini e rimaste irrisolte per lunghi periodi, né gli sprechi derivanti dai tempi talvolta eccessivamente lunghi necessari per alcune riparazioni”. I cittadini delle contrade, fa sapere il Comitato, “meritano rispetto e non possono essere associati, neppure indirettamente, alle cause di una problematica che richiede un’analisi più ampia. La stragrande maggioranza delle famiglie utilizza l’acqua con responsabilità e nel pieno rispetto delle regole“.

Per questo, i residenti chiedono “che ai controlli sui consumi si affianchino verifiche altrettanto rigorose sullo stato della rete, sulle perdite esistenti, sulle opere pubbliche realizzate e sulla loro effettiva funzionalità. Le comunità delle contrade non cercano polemiche, ma risposte concrete. – aggiungono – L’obiettivo deve essere quello di individuare le reali cause dei disservizi e garantire finalmente un servizio efficiente ai cittadini, tutelando al tempo stesso la dignità e la correttezza di chi vive quotidianamente questi territori”.