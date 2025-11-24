Cariati ricorda Gino Strada: torna il Memorial “Diamo un Calcio alle Guerre”

CARIATI (CS) – Si rinnova il legame tra Cariati e la figura e l’eredità morale di Gino Strada con il Secondo Memorial “Diamo un Calcio alle Guerre”, in programma giovedì 27 novembre dalle ore 17:00 presso Sport and Sea, in via Sardegna 5. L’iniziativa, promossa dal Movimento Lampare BJC – Cariati insieme alla Scuola Calcio ASD Città di Cariati, nasce come un momento in cui sport, memoria e comunità si fondono in un messaggio di pace e solidarietà.

Il Memorial dedicato a Gino Strada

Sarà un torneo di calcetto dedicato ai bambini, con la partecipazione di quattro squadre del territorio:

– Scuola Calcio ASD Città di Cariati;

– Polisportiva Torretta di Crucoli;

– Scuola Calcio Nuova Era di Cirò Marina;

– Elisir Mirto Crosia.

Un modo semplice e potente per trasformare il gioco in un gesto simbolico contro la violenza e i conflitti.

Cariati mantiene così viva la connessione con Gino Strada, ricordato non solo come medico e fondatore di Emergency, ma come voce limpida in difesa del diritto universale alla cura. Il suo nome ricorre più volte nei libri Una persona alla volta e Diario di un sogno possibile, dove la comunità cariatese viene citata come esempio di solidarietà e impegno civile.

Oggi Emergency continua la sua attività in numerosi scenari di guerra e crisi: Gaza, Afghanistan, Iraq, Ucraina, Africa, Italia, e nel Mediterraneo Centrale con la nave Life Support, impegnata nel soccorso dei migranti. Un richiamo attuale che dà ancora più significato a un evento come questo.

Il Memorial vuole essere uno spazio in cui la memoria diventa azione: un invito a educare i più giovani alla pace, alla convivenza e al rispetto reciproco.

L’iniziativa è resa possibile grazie a una vasta rete di realtà locali che collaborano all’organizzazione di un appuntamento che unisce sport e valori, e che conferma come anche un pallone, calciato da mani piccole, possa trasmettere un grande messaggio: la pace si costruisce a partire dalla comunità e dai suoi gesti quotidiani.