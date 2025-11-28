Cariati: vile intimidazione contro l’assessore ai Lavori pubblici. Parabrezza distrutto da una grossa pietra

CARIATI (CS) – Una grave intimidazione ha colpito nelle ultime ore l’assessore comunale di Cariati Francesco Cicciù, con delega ai Lavori pubblici, contenzioso ed affari generali, personale, verde pubblico, bilancio e programmazione. Al termine della sua giornata lavorativa, Cicciù ha ritrovato la propria autovettura, parcheggiata davanti al suo studio legale, con il parabrezza completamente distrutto da una grossa pietra collocata sulla parte anteriore del veicolo.

Intimidazione a Cicciù «gesto inqualificabile»

Quanto accaduto è stato definito dall’Amministrazione comunale di Cariati “vile e inaccettabile”, che non ferisce soltanto la persona, ma anche il ruolo istituzionale e professionale che Cicciù ricopre. La Giunta ha espresso una condanna ferma e inequivocabile dell’accaduto, sottolineando come ogni forma di intimidazione rappresenti un attacco diretto ai principi democratici e alla serenità dell’azione amministrativa. L’origine del gesto è ancora da accertare: potrebbe essere legata sia all’attività amministrativa svolta per la comunità, sia al lavoro professionale dell’Assessore come avvocato.

Sono attualmente in corso le indagini delle Forze dell’Ordine, alle quali l’Amministrazione ha rivolto un sentito ringraziamento per la tempestività e l’impegno dimostrati nel prendere in carico la vicenda. All’Assessore Cicciù viene espressa piena vicinanza e il massimo sostegno da parte dell’intera Amministrazione comunale, certa che continuerà a servire la comunità con la determinazione, la correttezza e la serietà che ne hanno sempre caratterizzato l’operato, senza lasciarsi intimidire da simili atti vili.