CARIATI (CS) – È stato attivato e sarà operativo da domani, 13 agosto 2026, il tutor installato sul tratto della Strada Statale 106 ricadente nel territorio del Comune di Cariati. Il Corpo di Polizia Municipale del Comune Jonico ha emesso un avviso ufficiale rivolto alla cittadinanza, agli utenti della strada e a tutti gli automobilisti per comunicare l’entrata in funzione del nuovo sistema di rilevamento della velocità media (Tutor). L’impianto tecnologico è stato posizionato su un tratto strategico della Strada Statale 106 Jonica, arteria tristemente nota per l’elevata incidentalità. L’iniziativa mira a disincentivare gli eccessi di velocità e a garantire una maggiore tutela per chiunque percorra la dorsale jonica.

Tutor sulla Strada Statale 106 Jonica a Cariati

I controlli automatici della velocità media interessano una tratta ben definita della Statale 106 jonica del territorio comunale: tra la progressiva chilometrica km 305+00 e la progressiva chilometrica km 306+100. A far data dal 13 agosto 2026 il tutor sarà operativo e il limite di velocità è Fissato rigorosamente a 60 km/h.

Trattandosi di un sistema Tutor, il dispositivo non si limita a misurare la velocità istantanea al passaggio del veicolo in un singolo punto, bensì calcola il tempo impiegato per percorrere l’intero segmento stradale di oltre un chilometro compreso tra i due portali di rilevamento. Gli automobilisti che supereranno la media di 60 km/h all’interno dell’area presidiata saranno automaticamente soggetti alle sanzioni previste dal Codice della Strada. L’invito delle autorità locali a tutti i conducenti è di “prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale installata in loco e di rispettare i limiti stabiliti per evitare sanzioni e, soprattutto, prevenire situazioni di pericolo per la circolazione“.