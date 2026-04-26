Caro carburante, stop alla pesca a Schiavonea: Gallo incontra i pescatori di Corigliano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’assessore regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione, Gianluca Gallo, ha incontrato i pescatori presso la sede del mercato ittico. Da giorni infatti, le barche sono ferme nel porto di Schiavonea e i pescatori della marineria di Corigliano hanno sospeso le attività a causa dell’aumento del costo del carburante, una situazione che sta mettendo in difficoltà l’intero comparto. Il caro-energia, sommato agli effetti recenti degli eventi climatici, ha inciso in modo significativo sulla sostenibilità economica della pesca.

Caro carburante: l’incontro con Gallo e le richieste al governo e all’Europa

Per affrontare la situazione si è tenuto un incontro con l’assessore regionale Gianluca Gallo al quale hanno partecipato anche l’assessore regionale all’inclusione sociale e pari opportunità, Pasqualina Straface, e il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.

“Ho voluto incontrare i pescatori della marineria di Schiavonea – ha detto l’assessore Gallo – con i quali mi sono confrontato sulle loro giuste e legittime rivendicazioni ed esigenze. In questo momento c’è un fortissimo innalzamento del prezzo del carburante e nonostante il provvedimento del governo che ha scorporato del 20 per cento il costo dello stesso sui tributi delle categorie interessate, purtroppo non si sono raggiunti gli obiettivi che il governo stesso si era prefissato. I pescatori, quindi, chiedono aiuti immediati perché questa problematica ormai si trascina da tempo. Prima i cicloni ed ora questo aumento incontrollato dei carburanti hanno fermato di fatto le marinerie”.

Durante l’incontro è stato fatto il punto anche sui contatti istituzionali a livello nazionale ed europeo. Gallo ha riferito degli sviluppi dopo il confronto con il ministro delle Politiche agricole.

“Nell’incontro che abbiamo avuto con il ministro Lollobrigida la scorsa settimana insieme a tutti gli assessori regionali, perché il problema riguarda tutte le marinerie d’Italia – ha detto ancora Gallo – abbiamo chiesto in primis l’utilizzazione di altre risorse della commissione europea per far fronte a queste esigenze e poi eventualmente le risorse del Feampa. Dovrebbe esserci a breve una risposta, credo positiva, per le risorse del Feampa, che sono le risorse a noi assegnate, non c’è invece ancora risposta per ulteriori risorse, ma confido che ci dovrebbe essere da qui a poco”.

L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire il dialogo. L’assessore ha invitato le marinerie di Corigliano e delle altre aree a partecipare a una riunione in Regione nei prossimi giorni. L’obiettivo è coinvolgere anche il direttore generale del dipartimento Pesca del ministero, per individuare soluzioni condivise e dare risposte concrete a un settore strategico per l’economia locale.