MONTALTO – A Settimo di Montalto Uffugo, da questa mattina, è attivo uno dei presidi della protesta di autotrasportatori e agricoltori contro il caro carburante. Una mobilitazione, scattata all’alba, a causa dell’aumento dei prezzi, condizionato dalla situazione geopolitica internazionale, che si ripercuote anche sui costi delle materie prime e, a cascata, sui consumatori finali.

Montalto Uffugo. Autotrasportatori e agricoltori chiedono interventi

Numerosi i presidi in tutta la regione e nel Mezzogiorno d’Italia. Autotrasportatori e agricoltori chiedono al Governo nazionale interventi concreti per contenere i rincari e alleggerire il peso dei costi su imprese e famiglie. La protesta andrà avanti per altri quattro giorni, con presidi nei principali snodi stradali. I manifestanti hanno lanciato anche un appello ai cittadini affinché sostengano questa mobilitazione, sottolineando come il caro carburante sia un problema che riguarda tutti, dalle imprese alle famiglie, fino ai consumatori finali.