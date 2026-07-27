Caro Carburanti, sconto di 17 centesimi solo sul diesel e fino al 6 agosto. Divide l’ipotesi di nuove accise sui tabacchi

ROMA – Arriva l’atteso intervento del Governo per mitigare l’impatto del caro carburanti sui portafogli degli italiani, ma con un raggio d’azione limitato e un forte dibattito interno alla maggioranza. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge ponte che prevede una sforbiciata al costo del carburante riservata esclusivamente ai veicoli a gasolio. Ad annunciare i dettagli della misura è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa al termine della riunione dell’esecutivo.

Caro Carburanti: sconto sul diesel fino al 6 agosto

L’intervento d’urgenza varato dal Governo, con i prezzi oramai saliti di diversi centesimi sopra i due euro, concentrerà le risorse a disposizione solo su una tipologia di carburante, quella maggiormente impiegata dal trasporto merci e dalla flotta aziendale. «Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e Iva di 17 centesimi, fino al 6 di agosto», ha spiegato il ministro Giorgetti. «Il costo dell’operazione si aggira sui 125 milioni di euro».

Non si tratterà, dunque, di un taglio generalizzato esteso alla benzina, ma di un meccanismo temporaneo e mirato. Per le settimane successive, le misure potrebbero evolvere: alla luce dei dati sull’extragettito Iva di luglio, è infatti atteso un secondo intervento che sfrutterà la leva dell’accisa mobile per calibrare l’impatto dei prezzi alla pompa nel prosieguo della stagione estiva.

Tajani e Salvini dicono “no” alle accise sulle sigarette

Se sul taglio al diesel l’accordo è stato trovato, l’individuazione delle coperture finanziarie ha riacceso la discussione interna al centrodestra. Sul tavolo era infatti emersa l’ipotesi di finanziare il decreto da 125 milioni di euro attraverso un aumento dell’accisa sui tabacchi, opzione che ha riscontrato l’immediata opposizione dei due vicepremier. Prima dell’inizio del Cdm, il leader di Forza Italia Antonio Tajani e il segretario della Lega Matteo Salvini hanno espresso la netta contrarietà dei rispettivi partiti all’aggravio fiscale sulle sigarette.

L’asse tra Tajani e Salvini si è manifestato durante una fitta serie di vertici a Palazzo Chigi, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta nel primo pomeriggio di rientro dalla visita al cantiere Tav in Val di Susa. Oltre al pacchetto energia e trasporti per contenere il prezzo del gasolio, il decreto legge approvato dall’esecutivo contiene un’altra misura chiave nel capitolo economico: le norme relative all’amministrazione straordinaria dell’Ilva, inserite per dare continuità operativa e stabilità finanziaria agli stabilimenti dell’ex Ilva di Taranto.

Carburanti, in Calabria prezzi alle stelle

“Il costo della benzina si attesta oggi a livello nazionale a 1,98 euro al litro, in Calabria è a 1,997 euro ma in molti distributori ha sforato il prezzo medio regionale. Il costo del gasolio in modalità self è sopra 2,1 euro, in Calabria a 2,2. Prezzi ben al di sopra del livello a cui si dovrebbero attestare”. E’ quanto sottolinea in una nota Federconsumatori Calabria. L’Osservatorio nazionale di Federconsumatori ha aggiornato le stime sugli attuali sovrapprezzi applicati su benzina e gasolio, tenendo conto dell’andamento della materia prima e del cambio Euro/Dollaro, nonché della variazione delle accise.

Dall’esame dei dati emerge che i prezzi praticati oggi sono superiori di 23 centesimi al litro per la benzina e di 24,8 centesimi al litro per il gasolio, rispetto a quanto dovrebbero. Gli aggravi che ne derivano, solo in termini diretti, ammontano a +276 euro annui a famiglia per chi ha un’auto a benzina e +238,10 euro annui a famiglia per chi ha un’auto diesel. “A questi – sottolinea Federconsumatori – si sommano le ricadute indirette, per il trasporto su gomma, che riguarda in Italia oltre l’86% delle merci: pari a +262,70 euro annui a famiglia”.