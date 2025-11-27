La Carovana della Prevenzione arriva nel Pollino: 2 giorni di visite ed esami diagnostici gratuiti

LAINO BORGO (CS) – La Carovana della Prevenzione arriva nel Pollino con due giorni dedicati alla prevenzione. Il programma nazionale itinerante dedicato alla salute femminile farà tappa prima a Laino Borgo e poi a Laino Castello con il focus di esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno.

Le date da segnare sono quelle di venerdì 28 e sabato 29 novembre dalle 9:30 alle 14:30. Le unità mobili della carovana nazionale sosteranno presso il Poliambulatorio in Via Abate Gioia di Laino Borgo nella giornata di venerdì e in Piazza I Maggio a Laino Castello per la giornata di sabato per il tour promosso dalla Komen Italia, in collaborazione con il Policlinico Universitario A. Gemelli, patrocinato dal Comune di Laino Borgo in collaborazione con l’ASP di Cosenza, Regione Calabria e il supporto di Hertz.

Carovana della Prevenzione, prima nel Pollino e poi nella Sibaritide

“Prevenire è meglio che curare è un vecchio adagio che può diventare però uno stile educativo da riconoscere e sostenere, nel segno di una attenzione alla salute che come amministrazione comunale abbiamo sposato e vogliamo continuare a promuovere aprendoci alle collaborazioni e alle giornate di sensibilizzazione che guardano al bene della persona” ha detto il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo.

L’iniziativa è rivolta a tutte le donne tra i 50 e i 69 anni, inserite nelle liste di screening dell’ASP di Cosenza. Si può accedere alle visite gratuite rivolgendosi al proprio medico di medicina generale. “Una iniziativa importante che si muove nell’ottica della salute, della prevenzione e della cura, che sviluppiamo con la precisa volontà di sostenere la tutela della salute femminile che ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale” ha spiegato Mariangelina Russo, invitando tutte alla partecipazione.

La Carovana della Prevenzione proseguirà il suo viaggio nella Sibaritide, precisamente a Cassano all’Jonio il 30 Novembre in Piazza Salvatore Frasca.