La Carovana della prevenzione arriva a Scalea: 3 giorni di screening gratuiti per le donne

SCALEA (CS) – La Carovana della prevenzione continua a girare in provincia di Cosenza. Dopo gli appuntamenti nel Pollino, arriva sull’Alto Tirreno Cosentino e precisamente a Scalea con tre giorni dedicati all’iniziativa organizzata da Komen Italia e Policlinico Gemelli che consente di effettuare a tutte le donne, tra 50 e 69 anni, screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno.

L’appuntamento con questa iniziativa in rosa è per il 12, 13 e 14 dicembre, dalle 9.30 alle 14.30, in Via Plinio il Vecchio. Un invito a partecipare e non diffidare delle prevenzione che arriva tramite i canali social del Comune di Scalea direttamente dal sindaco Mario Russo e dalla consigliera con delega alla Sanità Immacolata Adornetto che parlano a tutte le donne.

Carovana della prevenzione: il messaggio dell’amministrazione

“Siamo felici di poter ospitare nella nostra città questa iniziativa. – hanno detto i due – Komen Italia è il primo affiliato europeo della Susan G. Komen for the Cure, organizzazione internazionale nel campo della ricerca e della lotta ai tumori al seno. L’associazione si occupa di prevenzione, diagnosi precoce, sostegno alle pazienti e finanziamento di progetti di ricerca ed è presieduta dalla Prof. Alba Di Leone, docente di senologia presso l’Universita Cattolica del Sacro Cuore, e nostra conterranea”.