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Carta “Dedicata a Te”, mille euro per fare la spesa: a Corigliano-Rossano assegnate 3.440 card
Conclusa la verifica del Comune: in arrivo il contributo da 500 euro per il 2026 e 500 euro per il 2027 per le famiglie aventi diritto. Ecco cosa c’è da sapere su elenchi, scadenze e ritiri
CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Entra nel vivo l’erogazione della carta “Dedicata a Te” per il biennio 2026-2027, uno dei più importanti sostegni al reddito e alle politiche sociali erogate dalla stato nei confronti delle famiglie italiane. Nel territorio di Corigliano-Rossano il Comune ha ultimato la fase di verifica sugli elenchi predisposti dall’INPS per l’assegnazione. In totale sono 3.440 le carte assegnate destinate ad affiancare i nuclei familiari in difficoltà nell’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Carta “Dedicata a Te”: mille euro complessivi in due tranche
La misura economica prevede un contributo complessivo di mille euro diviso in due annualità per uno stesso elenco unico di beneficiari. La prima tranche 2026 prevede un accredito di 500 euro attivo a partire dal 4 novembre 2026. La seconda tranche, prevista per il 2027, dispone un ulteriore accredito di 500 euro che sarà erogato a partire da aprile 2027.
Per fruire appieno delle somme erogate, tramite carta “Dedicata a Te” i beneficiari devono prestare attenzione a precise finestre temporali:
- Primo acquisto 2026: per confermare la quota 2026 è obbligatorio effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2026
- Finestra straordinaria 2027: chi non sblocca o non ritira la carta entro il 2026 potrà accedere solo alla quota del 2027 attivandola tra il 1° aprile e il 31 agosto 2027
- Termine ultimo d’uso: l’intero importo accumulato dovrà essere speso tassativamente entro il 10 ottobre 2027
Requisiti ISEE e criteri di selezione INPS
La selezione dei beneficiari della carta “Dedicata a Te” avviene d’ufficio e non a domanda. Per poter rientrare tra gli aventi diritto individuati dall’INPS occorre soddisfare i seguenti parametri residenza nel territorio italiano, nuclei familiari composti da almeno tre persone, ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro, assenza di incompatibilità con altri sussidi statali di sostegno al reddito.
L’erogazione non è automatica per chi possiede i requisiti: l’INPS stila le graduatorie applicando criteri di priorità a livello nazionale fino all’esaurimento delle 3.440 carte disponibili per il Comune.
Come e quando ritirare la carta: nessuna domanda da presentare
I cittadini non devono presentare alcuna richiesta né recarsi presso gli uffici comunali o postali. Attualmente è in corso la fase di abbinamento dei codici delle carte da parte di Poste Italiane. Una volta ricevuti gli elenchi definitivi, il Comune di Corigliano-Rossano li pubblicherà sul proprio portale istituzionale fornendo le indicazioni operative per il ritiro:
Vecchio beneficiario: chi possiede già la Carta “Dedicata a Te” dalle edizioni precedenti e risulta nuovamente idoneo, riceverà la ricarica direttamente sulla carta già in suo possesso;
Nuovo beneficiario: chi riceve il contributo per la prima volta dovrà attendere la comunicazione ufficiale del Comune contenente il codice identificativo da presentare all’ufficio postale per il ritiro della scheda.
Il Comune pubblicherà a breve un aggiornamento dettagliato con le modalità e i punti di ritiro dedicati.
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