Il sindaco Caruso contro Massimo Bozzo: “Accuse calunniose, agirò legalmente”

COSENZA – “Rimando al mittente, con scienza e coscienza, le accuse che mi sono state rivolte da tal Massimo Bozzo, nei confronti del quale presenterò formale querela per tutelare la mia immagine e il mio buon nome”. Lo afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che ribadisce con fermezza di non essere disposto a tollerare alcun tentativo di delegittimazione personale o istituzionale.

Caruso contro Massimo Bozzo: “Non permetto a nessuno di infangarmi”

“Non consento a nessuno, tantomeno a questo signore – aggiunge il Primo Cittadino – di infangare la mia reputazione di uomo, di professionista e di Sindaco attraverso azioni e dichiarazioni calunniose e diffamatorie, dettate da livore personale e prive di qualsiasi fondamento. Si tratta di attacchi che nulla hanno di politico e che mirano esclusivamente a colpire la mia persona e la mia attività amministrativa, che da sempre si ispira a criteri di trasparenza, legalità e rispetto delle regole, sconosciuti a questo individuo”.

“Non possono essere sopportati – conclude Franz Caruso – comportamenti ed affermazioni che tentano, peraltro, di ledere anche il decoro del ruolo istituzionale che ricopro. Invito, pertanto, i miei concittadini, che sanno distinguere il grano dall’oglio, a riconoscere la differenza tra critica legittima e attacchi diffamatori, che, per come detto, saranno perseguiti nelle sedi opportune”.