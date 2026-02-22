COSENZA – Il maltempo che ha flagellato la provincia di Cosenza nelle ultime settimane ha riacceso i riflettori sulla fragilità idrogeologica della Calabria. Franz Caruso, sindaco di Cosenza e candidato alla presidenza della Provincia, ha concluso un intenso tour di sopralluoghi nei comuni più colpiti, lanciando un monito chiaro: non è più tempo di interventi tampone, ma di una programmazione strutturale.

Caruso nei comuni colpiti dal maltempo: dalla Presila alla Sibaritide

Nelle ultime ore, Caruso ha visitato i centri della Presila cosentina, tra cui San Pietro in Guarano, Lappano, Rovito e Celico. Qui, il fango e i detriti hanno lasciato segni profondi: smottamenti, strade interrotte e gravi disagi per i residenti. “Ho potuto constatare direttamente criticità che incidono pesantemente sulla vita quotidiana delle comunità,” ha dichiarato Caruso. “Ai sindaci e ai cittadini va la mia piena vicinanza istituzionale. Siamo noi, amministratori locali, il primo e l’ultimo presidio dello Stato sul territorio, spesso costretti a rispondere alle emergenze con risorse limitate.”

Il monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni a Casali del Manco e nella Sibaritide, zona dove si registrano i danni più ingenti. Particolare preoccupazione desta il Parco Archeologico di Sibari, nuovamente invaso dall’acqua a causa dell’esondazione del fiume Crati, mettendo a rischio millenni di storia.

Prevenzione e coordinamento provinciale

Secondo Franz Caruso, l’attuale situazione non è solo frutto di fatalità climatiche, ma di “anni di disattenzione verso la fragilità strutturale“. Per invertire la rotta, il candidato alla Provincia propone tre pilastri fondamentali a cominciare da un Piano Straordinario di Messa in Sicurezza a lungo termine per il consolidamento dei versanti. una programmazione seria sulla rete viaria provinciale per evitare l’isolamento dei piccoli centri. Il Ruolo Centrale della Provincia: l’ente deve tornare a essere il braccio operativo di coordinamento e supporto, specialmente per i comuni più piccoli privi di mezzi tecnici e finanziari.

In un’epoca segnata dai cambiamenti climatici e da eventi meteorologici sempre più estremi, la strategia deve cambiare radicalmente. “La prevenzione non può essere considerata una spesa, bensì un investimento sulla sicurezza delle persone e sul futuro delle nostre comunità,” conclude Franz Caruso. La sfida politica per la prossima presidenza della Provincia di Cosenza passerà inevitabilmente dalla capacità di intercettare fondi e trasformare la tutela del territorio in una priorità assoluta.