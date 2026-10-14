Si barrica in casa e minaccia il gesto estremo: la Polizia lo salva

REGGIO CALABRIA – Si è barricato nel suo appartamento in centro città, dopo aver manifestato l’intenzione di togliersi la vita ed è stato salvato dalla Polizia. E’ quanto avvenuto a Reggio Calabria.

A dare l’allarme è stata la sorella, che ha contattato la Sala operativa della Polizia, facendo scattare l’intervento degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Gli agenti sono arrivati in pochi minuti e hanno individuato l’abitazione al primo piano di uno stabile stabile. L’uomo aveva bloccato il portone d’ingresso con mobili e oggetti pesanti, impedendo l’accesso.

In evidente stato di agitazione, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, si è affacciato alla finestra minacciando di compiere un gesto estremo qualora avessero tentato di raggiungerlo. Mentre alcuni agenti cercavano di liberare l’ingresso, uno dei poliziotti ha recuperato una scala e ha raggiunto la finestra. Da lì ha iniziato a parlare con l’uomo, cercando di instaurare un dialogo e di riportare la situazione alla calma.

Dopo diversi tentativi, l’uomo ha parzialmente aperto il portone. Gli agenti hanno sfruttato il varco per entrare nell’abitazione e raggiungerlo, riuscendo a metterlo in sicurezza e a scongiurare il rischio di conseguenze più gravi. Una volta ristabilita una condizione di maggiore tranquillità, l’uomo ha accettato volontariamente l’intervento del personale sanitario ed è stato accompagnato in ospedale per ricevere le cure necessarie.